Dreame annonce le lancement d'une nouvelle série de produits de nettoyage domestique sur AliExpress

L'entreprise d'appareils électroménagers intelligents continue d'élargir son marché et sa gamme avec deux nouveaux produits

NEW YORK, 3 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le 8 juillet, Dreame, la grande marque asiatique de produits pour la maison intelligente va lancer, sur AliExpress, une nouvelle série de produits de nettoyage domestique qui comprend un aspirateur sans fil et son premier aspirateur-robot intelligent. Le nouvel aspirateur sera doté d'un moteur sans balais de dernière génération, développé en interne par Dreame, et d'un système de batterie optimisé, ce qui prolongera grandement la durée de fonctionnement du produit. Les deux produits seront disponibles le 8 juillet 2020 exclusivement sur AliExpress et seront assortis d'un bon de lancement de 12 dollars.