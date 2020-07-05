Dreame анонсировала запуск новой линейки клининговой техники на AliExpress

Dreame Technology была учреждена в 2015 году с целью создания одного из самых популярных брендов бытовой техники, представляющего надежные, эффективные технологии для клининга по доступной цене. Азитская компания является частью экосистемы передовых потребительских продуктов Xiaomi.

Больше информации о бренде см. на веб-сайте https://www.dreame-technology.com .

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Twitter : https://twitter.com/Dreameglobal

Контактная информация для представителей СМИ:

Тяньши Юйвэнь (Tianshi Yuwen)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1200108/Dreame.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.dreame-technology.com



SOURCE Dreame Technology