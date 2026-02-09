Dreame TV fait ses débuts avec un spot publicitaire diffusé par NBC à l'occasion du Super Bowl pour présenter des technologies visuelles et audio révolutionnaires pour le marché nord-américain

LOS ANGELES, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Dreame TV, la division divertissement de Dreame Technology, fait son entrée dans les foyers américains avec une publicité de plusieurs millions de dollars diffusée sur le réseau local de NBC à l'occasion du Super Bowl, le 8 février. Il s'agit d'un moment clé dans l'expansion nord-américaine de la marque, qui présente des technologies exclusives qui transforment l'expérience du divertissement à domicile.

image

Le spot publicitaire met en évidence les principales innovations technologiques de Dreame TV, qui établissent de nouvelles normes dans le secteur. La technologie Black Crystal True-Color Screen ne présente qu'une réflectivité de 1,8 % pour éliminer la quasi-totalité des reflets, même dans les environnements lumineux. Cette technologie est déjà disponible dans la série V3000 et est prévue pour la prochaine série S300 et tous les futurs modèles phares.

La technologie Aura Mini LED Premium de Dreame TV combine les innovations QLED+ et Mini LED pour offrir des images exceptionnelles : 1,07 milliard de couleurs, gamme de couleurs DCI-P3 à 98 %, précision des couleurs ΔE≈0,7 de qualité professionnelle et luminosité maximale de 2 800 nits. Actuellement déployée dans les séries S100 et V3000, cette technologie offre une image de qualité cinématographique tout en prenant en charge des fonctionnalités gaming de pointe (taux de rafraîchissement de 300 Hz, latence de 5,3 ms et compatibilité VRR, ALLM et AMD FreeSync™ Premium Pro).

La technologie « Soundbar Within » élimine le besoin d'un équipement audio externe en intégrant un système audio haut de gamme directement dans le téléviseur. Présentée dans la série S100, cette innovation offre une performance Master Sound System 4.1.2ch avec 11 unités sonores et une puissance de crête de 70W, créant une couverture sonore physique de 270°. Les consommateurs bénéficient d'un téléviseur et d'une barre de son haut de gamme pour un résultat élégant.

Le processeur Dreamind™ Pro AI personnalisé alimente l'expérience visuelle intelligente, en utilisant des algorithmes avancés pour transformer le contenu 2K en une qualité proche du 4K en temps réel. Associé à la gradation locale à matrice complète, ce processeur restera au cœur de tous les futurs produits TV haut de gamme de Dreame pour garantir une qualité d'image supérieure pour les contenus les plus divers.

L'écosystème Dreame TV s'étend au-delà des téléviseurs et comprend le projecteur laser T2 et le projecteur tri-laser T3 UST pour des expériences de niveau cinématographique, les barres de son Pano S2/S1 pour un son optimisé, et les écrans WUHD 5K X1 Ultra et MegPad M2 Pro portable pour divers scénarios.

Disponible dans plus de 120 pays via plus de 6 500 points de vente et magasins, Dreame TV profite de cette journée de Super Bowl pour se positionner en tant qu'innovateur technologique dans le domaine du divertissement mondial, en proposant un design intelligent de qualité supérieure qui transforme le visionnage quotidien grâce à des technologies exclusives révolutionnaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889401/image.jpg