Dreame TV debiutuje w ogólnokrajowej reklamie NBC w dniu transmisji finału NFL, prezentując przełomowe technologie wyświetlania i dźwięku przeznaczone na rynek północnoamerykański

LOS ANGELES, 9 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Dreame TV, dział Dreame Technology odpowiedzialny za urządzenia rozrywki domowej, po raz pierwszy zaprezentował swoje produkty w amerykańskich domach w ramach wartej miliony dolarów kampanii reklamowej. Reklama Dreame TV po raz pierwszy wyemitowana została w sieci lokalnych stacji afiliowanych NBC 8 lutego - w dniu transmisji finału ligi futbolu amerykańskiego NFL oraz innych rozgrywek sportowych. Jest to przełomowy moment w ekspansji marki na rynku północnoamerykańskim, będący okazją do zaprezentowania autorskich technologii, które zmieniają sposób doświadczania rozrywki domowej.

Reklama zwraca uwagę na kluczowe innowacje technologiczne Dreame TV, które wyznaczają nowe standardy w branży. Technologia Black Crystal True-Color Screen charakteryzuje się współczynnikiem odbicia światła na poziomie zaledwie 1,8%, co praktycznie eliminuje odblaski nawet w jasnych pomieszczeniach. To przełomowe rozwiązanie jest już dostępne w serii V3000 i ma być zastosowane w serii S300 oraz wszystkich przyszłych modelach flagowych.

Opracowana przez Dreame TV technologia Aura Mini LED Premium Display łączy innowacje QLED+ i Mini LED, zapewniając zachwycającą jakość obrazu: 1,07 miliarda kolorów, 98% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, profesjonalną dokładność odwzorowania kolorów na poziomie ΔE≈0,7 oraz jasność szczytową sięgającą 2800 nitów. Technologia ta, obecnie dostępna w seriach S100 i V3000, zapewnia kinową jakość obrazu, zarazem obsługując zaawansowane funkcje dla graczy - częstotliwość odświeżania 300 Hz, niskie opóźnienie 5,3 ms oraz pełną kompatybilność z VRR, ALLM i AMD FreeSync™ Premium Pro.

Technologia „Soundbar Within" eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznego sprzętu audio dzięki wysokiej klasy systemowi nagłośnienia wbudowanemu w telewizorze. Zastosowana w serii S100 innowacja bazuje na systemie dźwięku Master Sound System 4.1.2 z 11 głośnikami i mocą szczytową 70 W, zapewniając fizyczne pokrycie dźwiękiem w zakresie 270°. W jednym eleganckim urządzeniu użytkownik otrzymuje więc zarówno wysokiej klasy telewizor, jak i soundbar.

Autorski procesor AI Dreamind™ Pro w inteligentny sposób kreuje wrażenia wizualne, wykorzystując zaawansowane algorytmy do skalowania treści 2K do jakości zbliżonej do 4K w czasie rzeczywistym. W połączeniu z technologią pełnego strefowego podświetlenia (Full-Array Local Dimming) procesor ten w przyszłości pozostanie kluczowym elementem wszystkich telewizorów Dreame TV w klasie premium, zapewniając doskonałą jakość obrazu dla różnorodnych treści.

Ekosystem Dreame TV to nie tylko telewizory - w ofercie są też projektor laserowy T2 oraz projektor ultrakrótkoogniskowy T3 UST Triple Laser, które dają obraz jak w kinie, soundbary Pano S2/S1 oferujące ulepszoną jakość dźwięku, a także monitor WUHD 5K X1 Ultra oraz przenośny wyświetlacz MegPad M2 Pro, przeznaczone do różnych zastosowań.

Marka Dreame TV - dostępna w ponad 120 krajach za pośrednictwem ponad 6500 punktów sprzedaży detalicznej i sklepów flagowych - wykorzystuje okazję, jaką daje dzień transmisji finału NFL, aby umocnić swoją pozycję innowatora technologicznego w globalnej branży rozrywki domowej, oferując najwyższej klasy, inteligentne wzornictwo, które dzięki przełomowym autorskim technologiom odmienia codzienne oblicze rozrywki telewizyjnej.

