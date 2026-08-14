DREO dévoilera ses nouveaux produits et technologies à l'IFA 2026

BERLIN, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- DREO, marque mondiale spécialisée dans la maison connectée et la gestion de l'air, annonce sa participation à l'IFA 2026 à Berlin (Allemagne), du 4 au 8 septembre, sous le thème « AIR, Mastered »*.

À cette occasion, DREO dévoilera sa nouvelle gamme de purificateurs d'air, ses technologies de chauffage nouvelle génération, et introduira DREO Air Intelligence, son système propulsé par l'IA pour une gestion de l'air domestique plus intelligente.

Nouvelle gamme de purificateurs d'air : intégration des toutes dernières technologies de purification, des expériences utilisateur immersives et des fonctionnalités connectées avancées.

intégration des toutes dernières technologies de purification, des expériences utilisateur immersives et des fonctionnalités connectées avancées. Technologies de chauffage de nouvelle génération : introduction d'un flux d'air adaptatif innovant capable d'alterner entre une chaleur ciblée et une diffusion homogène dans toute la pièce. Un avant-goût des innovations hivernales à venir chez DREO.

: introduction d'un flux d'air adaptatif innovant capable d'alterner entre une chaleur ciblée et une diffusion homogène dans toute la pièce. Un avant-goût des innovations hivernales à venir chez DREO. DREO Air Intelligence : système propulsé par l'IA qui combine détection de l'environnement, analyse intelligente et contrôle de l'ensemble des appareils pour une gestion de l'air domestique optimisée.

"Le bien-être chez soi ne dépend pas d'un appareil isolé, mais de l'air que l'on respire au quotidien », explique Olivia Xu, Directrice Marketing Monde chez DREO. « Pour nous, maîtriser l'air ne s'est jamais résumé à souffler plus fort, chauffer plus vite ou purifier davantage. Il s'agit de rendre l'air lui-même plus intelligent. À l'IFA, nous réunissons nos nouveaux produits, nos avancées technologiques en matière de chauffage et dévoilons le système DREO Air Intelligence pour montrer comment l'air peut enfin s'adapter aux besoins réels du foyer et transformer notre quotidien."

Le système DREO Air Intelligence est la pierre angulaire qui permet à l'ensemble des appareils de la marque (chauffage, purification et futurs produits) de fonctionner en synergie pour proposer une qualité d'air optimale et adaptée à chaque foyer.

Table ronde à l'IFA Dream Stage, jeudi 4 septembre à 12h45

En marge de ses présentations produits et technologiques, DREO prendra également la parole à l'IFA Dream Stage dans le cadre d'une table ronde intitulée : « Comment l'air, la connectivité et l'intelligence franchissent le dernier kilomètre du bien-être à la maison. »

La session sera modérée par Anna Heim (TechCrunch), avec la participation exceptionnelle de Tobin Richardson, Président & CEO de la Connectivity Standards Alliance, aux côtés de leaders de l'industrie de la maison connectée, de la santé connectée et de la gestion de l'air. Les échanges porteront sur la manière dont l'IA, la connectivité et la gestion de l'air dépassent la simple automatisation pour rendre le bien-être à domicile plus réactif, personnalisé et pertinent au quotidien.

Informations pratiques :

Stand DREO : Hall 9, Stand 130, Messe Berlin, du 4 au 8 septembre.

: Hall 9, Stand 130, Messe Berlin, du 4 au 8 septembre. Table ronde Dream Stage :

Hall 25, Messe Berlin, le vendredi 4 septembre 2026, de 12h45 à 13h15 CEST. Cliquez ici pour vous inscrire à la table ronde DREO à l'IFA.

: Présentation produits, interviews et visite de stand : Merci de nous contacter à l'adresse suivante pour réserver un créneau : [email protected]

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*La Maîtrise de l'Air.

À propos de DREO

DREO est un acteur mondial de référence dans le secteur de la maison connectée et de l'équipement de l'habitat. Fondée en 2021 par une équipe d'ingénieurs, l'entreprise conçoit des solutions intelligentes d'optimisation de l'air intérieur (ventilation, climatisation, chauffage) ainsi que pour la cuisine connectée. En associant une ingénierie de précision, portée par des technologies propriétaires comme les algorithmes d'économie d'énergie ECO et le fonctionnement ultra-silencieux HyperSilent™, à un design contemporain, DREO transforme le confort domestique en une expérience fluide et accessible.

S'appuyant sur un réseau international de plus de 34 000 points de vente partenaires, ainsi qu'une application plébiscitée (4,9/5 étoiles pour plus de 500 000 utilisateurs actifs mensuels), DREO réinvente le quotidien connecté. À la suite de son lancement en France au deuxième trimestre 2026, la marque franchit le cap des 150 000 unités vendues en ligne en quelques mois seulement. Fort de cette dynamique digitale, DREO accélère son déploiement omnicanal pour intégrer les principales enseignes de la distribution physique française d'ici la fin de l'année 2026.

Pour en savoir plus : www.fr.dreo.com