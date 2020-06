DriveNets nommé par Gartner « cool vendor» dans la catégorie Opérations de réseau des fournisseurs de services de communication

Fournisseur reconnu dansune étude visant à mettre en évidence des fournisseurs, des produits et des services intéressants, nouveaux et innovants

RA'ANANA, Israël, 9 juin 2020 /PRNewswire/ -- DriveNets , éditeur de logiciels de réseau, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé « cool vendor » par Gartner dans la catégorie Opérations de réseau des fournisseurs de services de communication (FSC) en mai 2020.

La solution DriveNets Network Cloud propose un modèle de réseau technologiquement et économiquent disruptif qui repose sur une architecture innovante de châssis désagrégé et distribué (DDC). Elle est unique sur le marché pour sa capacité à prendre en charge n'importe quel réseau avec une seule architecture de routeur flexible qui peut passer d'un routeur de petite taille à la plus grande taille disponible sur le marché. Cette solution est basée sur une pile logicielle « cloud native » développée par DriveNets et seulement deux types de « white boxes » comme éléments de base, soutenus par un écosystème de fournisseurs du secteur.

« Nous pensons que cette reconnaissance atteste de la formidable évolution que prend le marché vers des architectures logicielles ouvertes plus pertinentes que jamais avec la croissance du trafic et les changements de la demande auxquels nous assistons aujourd'hui », déclare Ido Susan, directeur et co-fondateur de DriveNets.

Le rapport relève des informations clés : « Les fournisseurs Cool Vendor présentés dans ce document offrent des solutions pour innover dans les opérations de réseau. Cette approche diffère des solutions actuelles qui ne répondent qu'à une partie limitée de la vision des fournisseurs de services numériques. Les FSC peuvent se servir de ces solutions pour bénéficier d'une plus grande souplesse lorsqu'il s'agit de fournir de nouveaux services, d'augmenter les recettes par la fidélisation des clients et l'efficacité du réseau grâce à la virtualisation, l'adoption d'applications Cloud Native et l'automatisation », ont expliqué Peter Liu, Kosei Takiishi, Michael Porowski, Sylvain Fabre, tous analystes chez Gartner.

« Le marché des fournisseurs de services de réseau se trouve à un tournant. Nous assistons à une série de changements sur le marché, d'acquisitions et de nouveaux partenariats, ainsi qu'à une forte approbation des technologies de réseau basées sur des logiciels ouverts auxquelles participent activement les organismes de normalisation. DriveNets est honoré de faire partie de ce changement et de voir notre vision révolutionner le marché des fournisseurs de services de la même manière que les hyperscalers ont changé le visagedu Data Center; nous pensons que notre reconnaissance par Gartner en est le témoin ». Hillel Kobrinsky, responsable de la stratégie et co-fondateur de DriveNets.

En avril, la division Global Research de la Bank of America a publié un rapport sur les raisons pour lesquelles l'utilisation de white boxes est l'avenir desréseaux en y mettant en évidence DriveNets comme l'acteur de premier plan. De plus, DriveNets a été sélectionné pour faire la plus grande démonstration en direct jamais réalisée d'un routeur ouvert distribué Edge/Core, le premier Châssis Désagrégé et Distribué, à l'occasion du Sommet virtuel de l'OCP avec ses partenaires de l'écosystème UfiSpace et Credo. Cette réalisation historique reflète l'enthousiasme de l'industrie envers la nécessité de solutions véritablement désagrégées. DriveNets a également été invité à conseiller l'Initiative pour les routeurs ouverts désagrégés du TIP (Telecom Infra Project) et s'assurer qu'elle était en accord avec les efforts de l'OCP liés à la désagrégation du réseau.

À propos de DriveNets

DriveNets est une société de logiciels de réseau IP en pleine croissance, qui introduit une nouvelle manière radicale de construire des réseaux pour les fournisseurs de services et les fournisseurs du cloud, en permettant une échelle de capacité et de services plus élevée à un coût bien moindre.

Fondée par Ido Susan et Hillel Kobrinsky, deux entrepreneurs à succès dans le secteur des télécommunications, DriveNets Network Cloud est lasolution ouverte de routage distribuée et désagrégée de premier plan basée sur un logiciel Cloud Native et des boîtes blanches standard, qui désagrège le réseau du Core au Edge, construisant ainsi les infrastructures de réseau à grande échelle du futur.

