Dstny reçoit le « Prix du bien-être des employés »

BRUXELLES, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors des ZoHRo Awards, un événement organisé par la plateforme RH belge ZigZagHR qui met en lumière les professionnels et les équipes RH, Dstny a remporté le prestigieux Prix du bien-être des employés pour son approche innovante du bien-être des employés.

Le bien-être est un aspect essentiel de la culture d'entreprise de Dstny, ce qui contribue à une croissance durable. Dstny vise à fournir un environnement de travail physique et psychologique sûr et à créer des expériences exceptionnelles pour les employés. L'entreprise estime que le bien-être de ses employés se traduit par un faible taux de rotation du personnel et de burnout professionnel, ainsi que par la satisfaction des clients et le succès de l'entreprise. « Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce prix, a déclaré Daan De Wever, cofondateur et PDG du groupe Dstny. Il témoigne de notre engagement à favoriser une culture de bien-être et à veiller à ce que nos employés soient soutenus et valorisés. »

La stratégie de bien-être de Dstny combine des approches formelles et informelles.

L'approche formelle est axée sur les données. La croissance rapide de l'entreprise a entraîné une complexité importante. Daan De Wever poursuit : Nous ne disposions pas d'un outil RH stratégique pour aider à combler l'écart entre les employés et l'organisation, augmenter la productivité et maintenir un taux de fidélité élevé des employés. Cela a conduit à la création de l'outil d'analyse Vitaminsatwork.be. » Cette start-up technologique en ressources humaines a été lancée avec le soutien de Daan De Wever et des cofondateurs Jonas Geleyn et Jonas Scheers, sur la base de recherches scientifiques menées par la VUB et la Solvay Business School.

La plateforme fournit des informations en temps réel, étayées scientifiquement et orientées vers l'action au niveau de l'individu, de l'équipe et de l'entreprise. Chaque année, Dstny mène une enquête approfondie et plusieurs enquêtes plus petites auprès des employés par l'intermédiaire de cette plateforme, ce qui se traduit par des taux de participation élevés. Les enquêtes explorent les moteurs du bien-être et de l'engagement, en découvrant des corrélations uniques. Les résultats sont utilisés pour respecter la vie privée des employés et travailler activement à des améliorations.

Dstny mène régulièrement un sondage eNPS (Employee Net Promoter Score), permettant aux employés de fournir une rétroaction directe sur leur bien-être au sein de l'entreprise et permettant à la direction de surveiller en permanence le sentiment des employés et de l'équipe.

L'approche informelle du bien-être est basée sur les valeurs fondamentales de Dstny (ICORE : Innovation, Commitment, Obsession for Customer Experience, Respect, Empowerment). Avec ICORE au cœur de ses préoccupations, Dstny aborde consciemment ses activités différemment, au sein de l'entreprise et envers les clients, les partenaires et les fournisseurs.

Daan De Wever, PDG du groupe, et toute l'équipe de direction sont également très accessibles et très à l'écoute. Une communication ouverte, l'accessibilité, un sentiment de sécurité et une perspective d'avenir favorisent le bien-être au sein de Dstny.

À propos de Dstny

Dstny est un important fournisseur mondial de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services grâce à des produits fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte environ 1 000 employés dans 8 pays.

