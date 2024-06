Dstny onderscheiden met 'Employee Wellbeing Award'

BRUSSEL, 10 juni 2024 /PRNewswire/ -- Dstny heeft de prestigieuze Employee Wellbeing Award gewonnen voor zijn innovatieve aanpak van het welzijn van werknemers tijdens ZoHRo Awards, een evenement georganiseerd door het Belgische HR-platform ZigZagHR dat HR-professionals en -teams in de kijker zet.

Dstny Employee Wellbeing Award

Welzijn is een kernaspect van de bedrijfscultuur van Dstny en draagt bij aan duurzame groei. Dstny streeft ernaar een veilige fysieke en psychologische werkomgeving te bieden en uitstekende werknemerservaringen te creëren. Het bedrijf gelooft dat het welzijn van zijn werknemers zich vertaalt in een laag personeelsverloop en een beperkte burn-out, samen met tevreden klanten en het succes van het bedrijf. "We zijn bijzonder trots op deze prijs," zegt Daan De Wever, medeoprichter en CEO van Dstny Group. "Het is een bewijs van onze inzet om een cultuur van welzijn te bevorderen en ervoor te zorgen dat onze medewerkers worden ondersteund en gewaardeerd."

De welzijnsstrategie van Dstny combineert formele en informele benaderingen.

De formele aanpak is gegevensgestuurd. De snelle groei van het bedrijf heeft geleid tot aanzienlijke complexiteit. Daan De Wever vervolgt: "We misten een strategisch HR-instrument om de kloof tussen medewerkers en de organisatie te helpen overbruggen, de productiviteit te verhogen en een hoge retentie van medewerkers te behouden. Daarom werd de analysetool Vitaminsatwork.be opgezet." Deze HR tech start-up kwam tot stand met de steun van Daan De Wever en mede-oprichters Jonas Geleyn en Jonas Scheers, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de VUB en Solvay Business School.

Het platform biedt realtime, wetenschappelijk onderbouwde en actiegerichte inzichten op individueel, team- en bedrijfsniveau. Elk jaar voert Dstny via dit platform één uitgebreid en meerdere kleinere enquêtes uit onder medewerkers. De deelnamepercentages zijn hoog. In de enquêtes worden de drijfveren van welzijn en betrokkenheid onderzocht, waarbij unieke correlaties aan het licht komen. De resultaten worden gebruikt om de privacy van werknemers te respecteren en actief aan verbeteringen te werken.

Dstny voert regelmatig een eNPS-enquête (Employee Net Promoter Score) uit. Medewerkers kunnen directe feedback geven over hun welzijn binnen het bedrijf. Hiermee kan het management het sentiment onder werknemers en teams voortdurend volgen.

De informele benadering van welzijn is gebaseerd op de kernwaarden van Dstny (ICORE: Innovation, Commitment, Obsession for Customer Experience, Respect, Empowerment). Met ICORE in het hart benadert Dstny zijn zaken bewust anders - binnen het bedrijf en tegenover klanten, partners en leveranciers.

Group CEO Daan De Wever en het hele managementteam zijn ook zeer toegankelijk en bieden graag een luisterend oor. Open communicatie, toegankelijkheid, een gevoel van veiligheid en een perspectief op de toekomst bevorderen het welzijn binnen Dstny.

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende wereldwijde leverancier van cloudgebaseerde bedrijfscommunicatieoplossingen. Met meer dan 3,5 miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en dienstverleners met producten die as-a-service worden geleverd in alle formaten, inclusief spraak, video en chat. Met een mobile-first design en gemakkelijke integratie zorgen de innovatieve technologie en de sterke lokale partnerschappen van Dstny voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Dstny heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en telt ongeveer 1000 werknemers in 8 landen.

Meer informatie op www.dstny.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2433170/Dstny_Employee_Wellbeing_Award.jpg

Voor meer informatie:

Christian Hed - CMO Dstny

[email protected]

+468 562 696 03