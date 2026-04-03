Du salon CES au marché : GOALKER lance en ligne sa série Unicut et le robot H3 Pro sur Kickstarter

SHANGHAI, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- À la suite de la présentation de sa gamme au salon CES 2026, GOALKER a annoncé le lancement officiel de sa série Unicut de tondeuses robotisées sur Amazon et dans sa boutique en ligne. Combinant navigation alimentée par l'IA, coupe de précision et technologie de détection avancée, la série Unicut vise à simplifier l'entretien régulier des pelouses pour les propriétaires d'aujourd'hui.

SÉRIE UNICUT DE GOALKER

Conçue pour les pelouses de petite ou moyenne taille, la nouvelle gamme concilie une tonte autonome fiable avec une installation minimale. Grâce à une connectabilité intelligente et à une commande intuitive par application mobile, les utilisateurs peuvent programmer la tonte, surveiller les performances de l'appareil et conserver une pelouse parfaitement taillée à moindre effort.

Points forts

Navigation assistée par l'IA avec positionnement cinématique en temps réel (RTK) et capteurs de vision

Détection intelligente des obstacles capable de reconnaître plus de 3 00 types d'objets

Technologie coupe-bordure de précision couvrant jusqu'à 99,8 % de la pelouse

couvrant jusqu'à Fonctionnement silencieux (moins de 59 dB) adapté aux environnements résidentiels

Unicut H1 : l'entretien intelligent des pelouses de taille moyenne

Le robot Unicut H1 est pensé comme une solution tout en un pour les pelouses de 1 500㎡. Équipée d'un système de positionnement RTK et d'une double vision par capteur de temps de vol (ToF), la tondeuse utilise la navigation pilotée par l'IA pour s'adapter à la configuration unique de chaque terrain.

Son système de vision IA détecte et évite les obstacles statiques et mobiles pour assurer un fonctionnement fluide même dans les environnements extérieurs les plus complexes. Le système de traction arrière de la tondeuse, qui peut gérer des pentes allant jusqu'à 45 %, lui permet d'affronter sans peine les collines, les nids-de-poule et les terrains accidentés.

Affichant une vitesse de coupe de 0,4 m/s, l'Unicut H1 offre des performances de tonte fiables et constantes grâce à son système de coupe flottante, conçu pour les pelouses irrégulières. L'Unicut H1 est désormais disponible sur Amazon et dans la boutique en ligne de GOALKER, avec une promotion de lancement de 15 % (prix de vente conseillé : 1 299 euros).

Lancement du robot Unicut H3 Pro sur Kickstarter

Le nouveau robot Unicut H3 Pro de GOALKER est maintenant aussi disponible sur Kickstarter à partir de 599 dollars. Destinée à des pelouses de 1 200 m², la tondeuse intègre le positionnement RTK à un système de vision-fusion pour obtenir une vaste perception de l'environnement.

Doté de doubles capteurs RVB et d'une caméra ToF pour la détection d'objets, le H3 Pro est capable de reconnaître et de repérer plus de 300 types d'objets, notamment des jouets, des outils de jardinage, des animaux domestiques ou sauvages, tout en planifiant dynamiquement et en temps réel des détours sûrs.

Son algorithme intelligent de planification des parcours génère automatiquement des itinéraires de tonte efficaces, tandis que sa technologie coupe-bordure au centimètre près atteint une couverture de 99,8 % de la pelouse.

« La série Unicut reflète notre mission : rendre l'entretien intelligent des pelouses plus accessible », a déclaré un porte-parole de GOALKER. « En associant technologie de détection avancée et navigation pilotée par l'IA, nous souhaitons mettre l'entretien pratique et fiable des pelouses à la portée de tous les propriétaires. »

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