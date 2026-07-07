Duck Creek acquiert Send et crée la seule plateforme du secteur intégrant un processus de souscription agentique jusqu'au système cœur de métier

Cette acquisition associe le cœur de métier intelligent de Duck Creek et la plateforme d'IA agentique au moteur d'orchestration natif de l'IA de Send, afin de redéfinir la souscription de bout en bout pour les assureurs du secteur commercial, des branches spécialisées et du marché londonien

BOSTON, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, le cœur intelligent de l'assurance, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Send Technology Solutions Ltd, un moteur d'orchestration de la souscription basé sur l'IA leader, au service des marchés des risques commerciaux, spécialisés et complexes, avec des clients leaders du secteur de l'assurance à travers le monde. L'investissement crée la première et seule solution agentique du secteur à unifier les opérations cœur de métier de l'assurance et les flux de travail intelligents de souscription tout au long du cycle de vie des polices pour divers modèles opérationnels.

Duck Creek dessert des centaines d'assureurs multirisques à l'échelle mondiale, y compris plus de la moitié des 20 plus importantes compagnies d'assurances multirisques à l'échelle mondiale. Send est un leader dans le domaine des solutions de souscription destinées aux clients des secteurs de l'assurance commerciale, de l'assurance spécialisée, de la réassurance, des agents généraux de gestion et des clients bénéficiant d'une délégation de pouvoir. L'entreprise gère plus de 26 milliards de dollars de primes brutes souscrites grâce à son moteur de gestion de la souscription.

Alors que l'amélioration du rendement des souscriptions devient un impératif stratégique pour les assureurs, beaucoup restent limités par des processus de souscription cloisonnés, des données de soumission et d'exposition aux risques fragmentées, ainsi qu'une visibilité réduite sur l'appétence au risque, les décisions de tarification, l'accumulation des risques au sein du portefeuille et le rendement des souscriptions. En associant Duck Creek et Send, les assureurs peuvent intégrer la réception des demandes, le tri, l'enrichissement des données, l'évaluation des risques, les décisions de tarification, l'émission des polices et le suivi du portefeuille au sein d'un modèle opérationnel plus unifié, ce qui permet aux souscripteurs d'agir avec plus de rapidité, de cohérence et de confiance pour assurer une croissance rentable.

La plateforme d'orchestration de la souscription de Send a déjà eu un impact mesurable pour les assureurs, avec notamment un délai de devis jusqu'à 7 fois plus court et une réduction allant jusqu'à 65 % du temps nécessaire au lancement d'un produit. Grâce à la surperformance prouvée des clients de Duck Creek en termes de ratios combinés et de croissance, l'acquisition est une excellente occasion d'aider les assureurs à améliorer la rapidité, la rentabilité et l'avantage concurrentiel tout au long du cycle de souscription.

« La souscription est devenue l'une des priorités absolues des assureurs, qui cherchent à améliorer leur rentabilité, à gérer des risques de plus en plus complexes et à rivaliser avec davantage de rapidité et de précision », a déclaré Hardeep Gulati, directeur général de Duck Creek. « En intégrant Send à Duck Creek, nous combinons les opérations d'assurance de base et la gestion de la souscription au sein d'une expérience d'IA agentique fiable qui associe les systèmes de référence, l'intelligence décisionnelle, les flux de travail et l'action. C'est une évolution décisive pour les assureurs : une plateforme unifiée leur permettant de transformer la complexité de la souscription en décisions plus claires, une exécution plus rapide, une sélection des risques plus rigoureuse et une valeur commerciale mesurable. »

Cette acquisition continue la stratégie récemment lancée par Duck Creek autour de sa plateforme d'IA agentique et de son espace de travail d'analyse de souscription agentique. Présentée initialement au cours de Formation '26, la plateforme d'IA agentique de Duck Creek permet aux assureurs de déployer, d'orchestrer et de superviser des agents d'IA tout au long du cycle de vie de l'assurance, afin de garantir une prise de décision fiable et sécurisée. La plateforme d'intelligence artificielle agentique de Duck Creek élargit et accélère les capacités d'orchestration des souscriptions de Send en intégrant les agents natifs de l'assurance, la gouvernance et la connectivité des systèmes de base au cycle de vie de la souscription, tout en donnant aux assureurs une base pour déployer l'IA dans l'ensemble du processus de souscription avec plus de vitesse, de contrôle et d'incidence commerciale.

Send reste disponible en tant que moteur autonome d'orchestration de la souscription, intégré à tous les systèmes centraux, tout en bénéficiant d'investissements continus et d'une intégration plus poussée avec l'Intelligent Insurance Cloud de Duck Creek et la plateforme d'IA Agentic pour les clients communs. Andy Moss, PDG et cofondateur de Send, garde la direction de l'équipe Send au sein de Duck Creek en tant que directeur général de la souscription.

« Send a été conçu pour aider les assureurs à prendre des décisions de souscription de plus en plus complexes en coordonnant les personnes, les données, l'IA et les flux de travail au sein d'une expérience de souscription unique », a déclaré A. Moss. « Rejoindre Duck Creek nous permet de proposer cette vision à un marché mondial plus vaste, tout en aidant les assureurs à prendre des décisions plus rapides, à gagner en efficacité et à bénéficier d'une croissance plus rentable. Nous partageons la conviction que la technologie aide les souscripteurs sans les remplacer et que l'intelligence artificielle doit être utilisée dans un esprit de transparence, de gouvernance et de confiance. »

Ensemble, Duck Creek et Send offriront aux assureurs :

Une gestion avancée de la réception et du triage des soumissions : recueille et organise les demandes provenant des e-mails, des documents et des canaux des courtiers, aidant ainsi les équipes à hiérarchiser les opportunités et à améliorer le taux de conversion.

: recueille et organise les demandes provenant des e-mails, des documents et des canaux des courtiers, aidant ainsi les équipes à hiérarchiser les opportunités et à améliorer le taux de conversion. Une extraction et un enrichissement des données fondés sur l'IA : structure, valide et enrichit les données relatives aux demandes, aux expositions et aux risques afin que les souscripteurs puissent agir plus rapidement sur la base d'informations plus précises et prêtes à l'emploi.

: structure, valide et enrichit les données relatives aux demandes, aux expositions et aux risques afin que les souscripteurs puissent agir plus rapidement sur la base d'informations plus précises et prêtes à l'emploi. Une orchestration complète de la souscription : coordonne les activités de la réception et triage jusqu'aux processus d'évaluation des risques, de tarification, d'approbation, d'établissement de devis, de souscription et de suivi après souscription.

: coordonne les activités de la réception et triage jusqu'aux processus d'évaluation des risques, de tarification, d'approbation, d'établissement de devis, de souscription et de suivi après souscription. Un espace de travail de souscription centré sur le risque : regroupe les documents, les données, les notes, les demandes de consultation, les informations tarifaires, les validations et les décisions relatives à chaque risque afin d'améliorer la cohérence et le contrôle.

: regroupe les documents, les données, les notes, les demandes de consultation, les informations tarifaires, les validations et les décisions relatives à chaque risque afin d'améliorer la cohérence et le contrôle. Un flux de travail, des règles et une gouvernance configurables : prend en charge les règles de souscription, la gestion des autorisations, le suivi des accords de niveau de service, les pistes d'audit et les contrôles de conformité afin de permettre la mise à l'échelle d'opérations de souscription complexes.

: prend en charge les règles de souscription, la gestion des autorisations, le suivi des accords de niveau de service, les pistes d'audit et les contrôles de conformité afin de permettre la mise à l'échelle d'opérations de souscription complexes. Des capacités spécialisées pour les marchés commerciaux et spécialisés complexes : soutien aux activités d'assurance commerciale, aux lignes d'affaires spécialisées, aux agents généraux de gestion, aux autorités déléguées, à la réassurance et aux opérations du marché de Londres, avec intégration à la plateforme d'assurance de base de Duck Creek pour l'exécution des contrats d'assurance.

À propos de Send Technology

Send est la principale plateforme d'orchestration de la souscription à laquelle les assureurs, les agents généraux de gestion (MGA) et les réassureurs font confiance pour gérer les risques complexes. La plateforme relie les personnes, les données, l'intelligence artificielle et les flux de travail afin de rationaliser les opérations de souscription, de la soumission à la conclusion du contrat et au-delà. Avec des clients en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, aux Bermudes et sur d'autres marchés mondiaux de l'assurance, Send aide les assureurs à améliorer leurs performances en matière de souscription, à accélérer la prise de décision et à générer une croissance rentable. Solano Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de Send. Veuillez consulter www.send.technology pour en savoir plus.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générales, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une base de données unique. En tant que plateforme agentique, elle relie les renseignements aux flux de travail de souscription, des polices, de la facturation, des sinistres, de la réassurance et des paiements où les décisions sont prises et la conformité est non négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Veuillez consulter www.duckcreek.com et suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

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Marianne Dempsey / Tara Stred

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