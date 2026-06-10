Duck Creek étend sa stratégie de plateforme mondiale en améliorant ses services multinationaux et en soutenant le marché londonien

Les nouveaux investissements dans des plateformes aident les assureurs à se développer à l'international tout en permettant leur participation au marché de l'assurance spécialisée de Lloyd's

LONDRES, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, le cœur intelligent de l'assurance, a annoncé aujourd'hui sa stratégie d'expansion mondiale et un soutien accru aux assureurs opérant sur les marchés internationaux lors de l'événement London ENGAGE, sa conférence annuelle destinée aux dirigeants du secteur de l'assurance du Royaume-Uni et des marchés européens. Fidèle à son engagement d'aider les assureurs à se développer à l'international, Duck Creek a présenté des améliorations apportées à son architecture « Multi-Country Layer » et a annoncé un investissement stratégique visant à soutenir le marché londonien, notamment dans le cadre de ses projets visant à obtenir la certification du marché Lloyd's.

En tant que première place mondiale pour les risques spécialisés et multinationaux, le marché de Londres est basé sur une collaboration complexe entre courtiers, syndicats, assureurs, titulaires de couverture et partenaires, soutenue par des processus hautement spécialisés, un échange intensif de données et des contrôles opérationnels rigoureux. Duck Creek investit dans des capacités destinées à faciliter sa participation au marché de Londres et a l'intention d'obtenir la certification du marché Lloyd's dans le cadre de sa stratégie globale visant à répondre aux besoins des assureurs opérant au sein de cet écosystème mondial de l'assurance.

Ces capacités sur le marché londonien sont complétées par l'extension continue de la conception hiérarchique « Multi-Country Layer » (MCL) de Duck Creek, une fonctionnalité fondamentale permettant aux assureurs de gérer leurs opérations mondiales et régionales au sein d'un cadre unifié. Désormais accessible à tous, MCL couvre les activités police, facturation, sinistres et Clarity de Duck Creek, et son déploiement s'étend actuellement à l'ensemble des solutions numériques. Conçue pour les assureurs multinationaux, la plateforme MCL procure un cadre opérationnel commun qui aide les assureurs à se lancer plus rapidement dans de nouveaux marchés, à réutiliser les configurations existantes et à garantir la cohérence de leurs opérations à l'échelle mondiale, tout en respectant les exigences des marchés locaux.

« Duck Creek est depuis longtemps un acteur de premier plan dans le domaine des technologies d'assurance de base, aidant les assureurs à moderniser la gestion des contrats, à rationaliser leurs opérations et à s'adapter plus rapidement à l'évolution des demandes du marché », a déclaré Hardeep Gulati, directeur général de Duck Creek. « Notre investissement dans les capacités du marché londonien nous permet d'étendre ce leadership à l'un des écosystèmes d'assurance spécialisée les plus sophistiqués au monde. » « En étendant les systèmes centraux intelligents de Duck Creek pour prendre en charge les opérations et les besoins de connectivité du marché londonien, nous permettons aux assureurs de gérer plus efficacement l'ensemble du cycle de vie des contrats, d'améliorer leur agilité opérationnelle et de tirer parti des investissements, des partenariats et de l'infrastructure de marché sur lesquels ils s'appuient déjà. »

L'entreprise veut permettre aux assureurs d'accéder plus facilement aux marchés internationaux et d'y exercer leurs activités, tout en réduisant la complexité opérationnelle grâce à une amélioration de l'efficacité tout au long du cycle de vie des contrats d'assurance. En associant une architecture native du cloud, une intelligence agentique et une expertise approfondie du secteur de l'assurance, Duck Creek aide les assureurs à fonctionner plus efficacement dans l'ensemble des marchés tout en restant à l'écoute des exigences locales.

« La croissance mondiale ne se résume plus à la simple conquête de nouveaux marchés ; il s'agit désormais de le faire avec rapidité, cohérence et maîtrise », a déclaré Jose Lazares, directeur des produits chez Duck Creek. « La solution Multi-Country Layer de Duck Creek offre aux assureurs un modèle opérationnel réutilisable leur permettant de se développer à l'échelle régionale tout en s'adaptant aux exigences des marchés locaux. » Notre investissement dans les capacités du marché londonien renforce ces bases et étend le leadership de Duck Creek en matière de souscription de polices spécialisées à l'un des écosystèmes d'assurance les plus complexes au monde. « Ensemble, ces capacités aident les assureurs à réduire la complexité opérationnelle, à renforcer la rigueur en matière de souscription et à viser une croissance plus rentable sur l'ensemble des marchés. »

La hiérarchie MCL offre une approche flexible et structurée de la gestion des configurations multi-pays, permettant ainsi aux assureurs de :

réutiliser les composants dans toutes les régions afin d'éviter les configurations redondantes ;

réduire les délais de mise en œuvre grâce à des structures préconfigurées et prêtes à l'emploi ; et

accélérer la pénétration de nouveaux marchés tout en garantissant la gouvernance et la cohérence.

Duck Creek accompagne actuellement des assureurs présents sur les principaux marchés mondiaux, notamment en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays. La poursuite des investissements va étendre notre présence sur d'autres marchés d'Europe et de la région Asie-Pacifique.

En associant un modèle de configuration modernisé, une automatisation intelligente et une prise en charge étendue des écosystèmes d'assurance mondiaux, Duck Creek permet aux assureurs de :

mettre en œuvre des stratégies de croissance à l'international sans redoubler d'efforts ;

s'adapter rapidement aux exigences réglementaires locales ; et

réduire la complexité opérationnelle dans le cadre de déploiements multinationaux.

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, elle relie les renseignements aux flux de travail de souscription, de police, de facturation, de déclaration de sinistre et de paiement, où les décisions sont prises et où la conformité n'est pas négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Veuillez consulter , www.duckcreek.com , et suivez Duck Creek sur , LinkedIn et X.

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