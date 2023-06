E-Space se renforce en France et nomme de nouveaux membres au conseil d'administration

TOULOUSE, France, le 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- E-Space, l'entreprise qui relie la Terre et l'espace pour permettre le déploiement à grande échelle de solutions et de services d'IoT, annonce la nomination du conseil d'administration de son siège social européen basé en France, E-Space SAS.

Engagée dans le développement de l'innovation spatiale en Europe, l'entreprise s'entoure de plusieurs dirigeants éminents issus des secteurs de la défense, la politique, la finance, des télécoms et du spatial. Grâce à des expertises diverses, le conseil d'administration soutiendra le développement de l'entreprise afin de lancer des solutions et des services IoT et Smart-IoT avancés, fonctionnant depuis l'espace.

Le conseil d'administration d'E-Space SAS comprend :

Les biographies complètes de chaque membre du conseil d'administration peuvent être consultées en ligne ici.

Greg Wyler exprime son enthousiasme à l'égard de ces nouvelles nominations : « Nous souhaitons la bienvenue à ce groupe de dirigeants très respectés au sein du conseil d'administration d'E-Space SAS. Nous avons des objectifs de croissance et une stratégie d'innovation très ambitieux autour des services IoT à grande échelle. La vision collective de notre conseil d'administration permettra d'accélérer l'innovation, d'améliorer l'excellence opérationnelle et d'assurer une création de valeur durable pour toutes les parties prenantes. »

E-Space SAS a une structure de gouvernance indépendante de celle de sa société sœur, E-Space U.S. Les membres du conseil d'administration d'E-Space SAS nouvellement nommés collaboreront étroitement avec l'équipe de direction d'E-Space SAS pour définir l'orientation stratégique de la société, renforcer les pratiques de gouvernance d'entreprise et mener des initiatives de croissance stratégiques au sein de l'Union Européenne.

