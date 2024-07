eCential Robotics nomme Clément Vidal au poste de directeur général

GIÈRES (GRENOBLE), France et NASHVILLE, Tenn., 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- eCential Robotics a le plaisir d'annoncer la nomination de Clément Vidal en tant que nouveau directeur général. Clément Vidal, , diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Université de Stanford, a 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux, notamment en tant que PDG de la société de robotique chirurgicale Endocontrol. Clément succèdera à Stéphane Lavallée, fondateur, qui occupera désormais le poste de président non exécutif du conseil d'administration.

"Par son excellente gestion des programmes clés de développement stratégique au sein d'eCential Robotics, Clément a prouvé qu'il était non seulement un leader hors pair, mais un visionnaire doté d'une solide compréhension du marché de la robotique chirurgicale", a déclaré M. Lavallée. "Je suis convaincu que Clément réussira à faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure, avec la même passion et le même engagement en faveur de l'innovation qui ont toujours été notre marque de fabrique".

Fondée en 2009, eCential Robotics a commencé son voyage avec seulement une poignée d'ingénieurs visionnaires pour inventer les technologies chirurgicales du futur. En travaillant main dans la main avec les plus grands chirurgiens du monde, la société a développé le premier système ouvert, unifié mais modulaire et évolutif d'imagerie 2D/3D, de navigation et de guidage robotique pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Récompensée par plusieurs prix de l'innovation, la société a attiré des partenaires financiers solides, ce qui a conduit à une première commercialisation limitée en Europe avec plus de 10 systèmes vendus et installés. Ayant reçu l'autorisation de la FDA pour sa plateforme, l'équipe se prépare maintenant à développer ses activités aux États-Unis.

"Je suis honoré d'assumer le rôle de PDG à un moment aussi passionnant pour l'entreprise", a déclaré M. Vidal. "L'équipe a récemment démontré sa capacité à établir des partenariats fructueux avec des sociétés MedTech, ainsi qu'à commercialiser notre système robotique propriétaire en signant un contrat de fourniture avec un important groupe de soins de santé aux États-Unis."

Sous la direction de Clément Vidal, eCential Robotics continuera à construire une culture d'excellence, à améliorer la feuille de route du portefeuille de produits de la société, à développer ses activités commerciales aux Etats-Unis ainsi qu'à établir des partenariats internationaux avec des fabricants d'implants, des entreprises technologiques et des laboratoires de recherche pour élargir la gamme d'applications disponibles sur sa plateforme unique Open eCential Platform.

eCential Robotics est une société française et américaine, fondée par Stéphane Lavallée et faisant partie du réseau Grenoble Haventure, spécialisée dans la robotique chirurgicale. Elle a développé une plateforme ouverte, unifiée, modulaire et évolutive d'imagerie 2D/3D, de navigation et de robotique visant à améliorer les résultats de la chirurgie osseuse. Avec plus de 100 brevets et 7 marques déposées, eCential Robotics poursuit une stratégie d'innovation de rupture, permettant à des tiers de développer des applications chirurgicales dans son écosystème. Grâce aux multiples partenariats déjà établis avec des fabricants d'implants, des entreprises technologiques et des laboratoires de recherche, eCential Robotics se positionne en tant que leader sur le marché en forte croissance de la robotique chirurgicale et aspire à devenir le leader mondial des plateformes robotiques ouvertes.

