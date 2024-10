Echizen Takefu : Le lieu de séjour de Murasaki Shikibu, célèbre auteure d'ouvrages anciens

- Expérimentez le "KIKUYOI ECHIZEN JOURNEY" avec la mobilité autonome.

ECHIZEN, Japon, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La ville d'Echizen, dans la préfecture de Fukui, proposera une visite de deux jours et une nuit aux touristes internationaux, à partir du 10 octobre 2024. La visite sera animée par une technologie de mobilité autonome et offrira un voyage unique et immersif à travers la culture locale et les sites historiques d'Echizen. Echizen Takefu, un quartier au cœur de la ville, est le seul endroit en dehors de Kyoto où Murasaki Shikibu, la célèbre auteure du "Conte de Genji", a résidé. Elle y a passé plus d'un an avec son père, qui était gouverneur de province.

Cette visite permet aux participants de découvrir la culture et l'histoire d'Echizen à travers le thème des chrysanthèmes, auquel Murasaki Shikibu a également fait référence dans ses poèmes.

Photo : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108392/202410017424/_prw_PI1fl_59pC8S7J.jpg

À propos d'Echizen

Echizen, qui figure dans les plus anciens textes historiques du Japon, le "Kojiki" et le "Nihon Shoki", était autrefois une ville internationale prospère où la culture continentale a d'abord afflué à travers la mer du Japon. La ville abritait un bureau du gouvernement provincial (kokufu) qui administrait les affaires régionales au nom de la cour impériale à Kyoto. Cela a fait d'Echizen une plaque tournante où convergent la politique, la culture et l'industrie. La culture et les technologies de pointe du continent étaient échangées ici, puis diffusées dans tout le Japon.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de l'association touristique d'Echizen : https://www.echizen-tourism.jp.e.any.hp.transer.com/

Programme de la visite

1. Découverte culturelle

Echizen est réputée pour son artisanat traditionnel, comme le "washi" d'Echizen (papier fait à la main) et le "uchi-hamono" d'Echizen (lames forgées). Les visiteurs sont invités à s'immerger dans ces métiers et à participer à une séance de photos de costumes de l'ère Heian (794-1185).

Image de la découverte culturelle : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108392/202410017424/_prw_PI16fl_ONupe0UW.jpg

2. Exposition de chrysanthèmes

Après un spectacle de "gagaku" (musique de cour ancienne), les invités monteront dans des véhicules autonomes pour admirer en privé des chrysanthèmes et des poupées de chrysanthèmes sur un site comprenant environ 20 000 plants de chrysanthèmes en fleurs, exclusivement réservé à l'observation nocturne.

Chrysanthème Image de visualisation : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108392/202410017424/_prw_PI14fl_YuX98DVQ.jpg

3. Dîner sur le thème du chrysanthème et dégustation de saké

Après une visite de la rue historique de Teramachi grâce à la mobilité autonome, les invités pourront déguster une version moderne de la cuisine de l'ère Heian, élaborée avec des motifs de chrysanthèmes, accompagnée de saké local qui reflète l'environnement unique d'Echizen.

Dîner sur le thème du chrysanthème et dégustation de saké Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108392/202410017424/_prw_PI15fl_IQb568oQ.jpg

Aperçu de la visite

Dates : Le 10 octobre (jeu.) - le 14 octobre (mon.), 2024 (départs disponibles chaque jour)

Durée : 2 jours, 1 nuit

Prix : 300 000 yens (taxes incluses)

Pour consulter les horaires détaillés et faire des réservations, veuillez visiter le site officiel de la visite : https://echizen-experience.jp/en/

Toutes les images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202410017424?p=images