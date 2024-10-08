越前武生：古代著名女作家紫式部的旅居地

- 使用自動駕駛汽車體驗「菊宵越前旅」

日本越前2024年10月5日 /美通社/ -- 福井縣越前市將於2024年10月10日起面向國際遊客推出兩天一夜的旅遊項目。該項目將採用自動駕駛科技，為遊客提供一次獨特的沉浸式越前當地文化與歷史遺跡之旅。越前武生位於越前市的中心地帶，是《源氏物語》作者紫式部(Murasaki Shikibu)在京都以外的唯一居住地。紫式部曾隨擔任地方長官的父親在此地生活了一年多。

這條旅遊線路以菊花為主題（紫式部也在其詩作中提及過菊花），讓遊客體驗越前的文化與歷史。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108392/202410017424/_prw_PI1fl_59pC8S7J.jpg

關於越前

越前在日本最古老的歷史文獻《古事記》(Kojiki)和《日本書紀》(Nihon Shoki)中都有記載，曾經是一座繁榮的國際都市，大陸文化最早經由日本海在此登陸。越前曾是代表京都朝廷管理地方事務的地方政府機構（國府）所在地，因此成為政治、文化和工業交匯的中心樞紐。來自大陸的前沿文化和科技在此交流，然後傳播到日本各地。

如需瞭解更多資訊，請造訪Echizen Tourism Association（越前旅遊協會）網站：https://www.echizen-tourism.jp.e.any.hp.transer.com/

旅遊項目內容

1. 文化探索

越前以其傳統工藝而聞名，如越前「和紙」（手工紙）和越前「打刃物」（鍛造刀片）。遊客可以身臨其境地體驗這些工藝，還可以參加平安時代（794年-1185年）的服裝攝影活動。

文化探索圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108392/202410017424/_prw_PI16fl_ONupe0UW.jpg

2. 賞菊

在「雅樂」（古代宮廷音樂）表演之後，遊客將乘坐自動駕駛汽車，前往一個專供夜間觀賞的場地，此地大約種植有2萬株盛開的菊花，客人可在此私下觀賞菊花及菊花玩偶。

賞菊圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108392/202410017424/_prw_PI14fl_YuX98DVQ.jpg

3. 菊花主題餐飲與清酒品鑒

在乘坐自動駕駛交通工具遊覽歷史悠久的寺町街之後，遊客將品嘗以菊花為主題的平安時代菜肴現代改良版美食，並且搭配能反映越前獨特環境的當地清酒。

菊花主題餐飲與清酒品鑒圖片：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108392/202410017424/_prw_PI15fl_IQb568oQ.jpg

行程概覽

日期：2024年10月10日（週四）至10月14日（週一）（每日均有出發）

時長：2天1夜

價格：30萬日元（含稅）

如需詳細行程安排及預訂資訊，請參考旅程官方網站：https://echizen-experience.jp/en/

所有圖片：https://kyodonewsprwire.jp/release/202410017424?p=images

SOURCE Echizen City