EcoFlow lance son Programme Ambassadeur pour promouvoir un mode de vie durable

PARIS, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, marque de référence dans le domaine des solutions énergétiques portables et respectueuses de l'environnement, s'apprête à lancer, dès le 6 décembre, la première phase de son Programme Ambassadeur. Ce projet vise à encourager les consommateurs du monde entier à devenir des « Ambassadeurs EcoFlow » et à recommander des solutions d'énergie verte. L'objectif consiste à sensibiliser un plus large public à l'importance de réduire son empreinte carbone et d'adopter un mode de vie durable.

Ce programme s'inspire directement de l'engagement de la communauté. Au cours des sept dernières années, les utilisateurs d'EcoFlow ont partagé de nombreuses histoires illustrant leurs efforts pour promouvoir des solutions énergétiques durables auprès de leur entourage. Afin de soutenir leurs efforts, le nouveau programme propose des avantages exclusifs à celles et ceux qui contribuent à la promotion de solutions innovantes, flexibles et fiables. À travers des remises et des incitations, il encourage l'adoption d'un mode de vie plus responsable tout en rendant les produits EcoFlow plus accessibles.

La première phase du Programme Ambassadeur EcoFlow se déroulera du 6 au 31 décembre sur les sites web EcoFlow des régions suivantes : États-Unis, Europe, Australie, Allemagne et France. Les utilisateurs intéressés pourront s'inscrire en tant qu'Ambassadeurs EcoFlow sur le portail officiel, afin d'obtenir un lien de parrainage unique. Lorsqu'un invité créera un nouveau compte EcoFlow par ce biais, l'ambassadeur bénéficiera de récompenses, notamment des cadeaux et des EcoCredits (échangeables contre des prix). Les invités, pour leur part, profiteront d'une réduction sur leur premier achat, tandis que les ambassadeurs pourront percevoir jusqu'à 5 % de commission sur les ventes réalisées. Les trois meilleurs ambassadeurs de cette première phase remporteront en outre des cadeaux exclusifs, tels que des batteries solaires portables DELTA 2, des chapeaux solaires ou des coffrets-cadeaux.

« Ce qui a commencé comme une simple recherche d'une batterie solaire portable pour un camping-car s'est rapidement transformé en une véritable passion pour l'énergie solaire. Au fil du temps, je suis devenu un fervent adepte et un ambassadeur enthousiaste, explorant en détail les caractéristiques techniques et recommandant les produits EcoFlow autour de moi », témoigne un utilisateur. « En prime, ce programme m'aide à financer ma passion pour l'énergie solaire, tout en me permettant de faire connaître des produits écoresponsables de grande qualité. »

Pour en savoir plus sur le Programme Ambassadeur EcoFlow, veuillez visiter : https://www.ecoflow.com/fr/programme-ambassadeur-ecoflow

À propos d'EcoFlow

Depuis sa fondation en 2017, EcoFlow s'impose comme un PIONNIER dans le domaine des solutions énergétiques durables, avec pour mission de répondre aux besoins énergétiques du monde de demain. Innovantes, fiables et simples, ses solutions répondent aux besoins des particuliers et des familles, que ce soit à domicile, en plein air ou en déplacement. Grâce à un centre de fabrication à la pointe de la technologie en Chine et à des sièges régionaux aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a déjà séduit plus de 4,5 millions d'utilisateurs sur 140 marchés à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.ecoflow.fr

