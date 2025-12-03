EDP choisie par Carrefour Pologne pour un contrat PPA visant à fournir de l'énergie renouvelable en Pologne

VARSOVIE, Pologne, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Carrefour Polska, l'un des plus grands réseaux omnicanaux en Pologne, et EDP, leader mondial du développement des énergies renouvelables et fournisseur de solutions énergétiques durables à long terme, annoncent la signature d'un contrat PPA (Power Purchase Agreement) pour l'achat d'électricité issue de sources renouvelables. Grâce à ce partenariat, l'énergie propre produite par les installations solaires et éoliennes d'EDP couvrira jusqu'à 30 % des besoins énergétiques de Carrefour en Pologne.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre du plan global « Carrefour 2026 », qui vise à réduire drastiquement la consommation d'électricité dans l'ensemble des magasins du groupe et à maximiser le recours aux énergies renouvelables, tout en soutenant la stratégie d'EDP d'élargir son portefeuille de PPA corporate.

Un partenariat stratégique pour la transition énergétique

Dans le cadre de cet accord, l'électricité verte provenant de deux projets renouvelables gérés par EDP Renewables alimentera les sites de Carrefour Polska. EDP, qui a déjà développé plus de 1 GW de projets renouvelables en Pologne, franchit une étape majeure avec ce premier PPA corporate combinant deux technologies – solaire et éolien – sous un même contrat, offrant ainsi une flexibilité accrue pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

Cette collaboration s'ajoute à un partenariat initié en 2024, lorsque EDP a signé un accord pour la construction de 13 installations photovoltaïques (650 kWp) sur les toits de supermarchés situés dans cinq provinces. Le nouveau PPA apportera 50 GWh d'électricité propre par an, permettant d'éviter plus de 54 000 tonnes de CO₂.

Des objectifs ambitieux pour Carrefour et EDP

Carrefour s'est engagé à réduire sa consommation d'électricité de 20 % d'ici 2026. En Pologne, cet objectif a été largement dépassé, avec une baisse de 37,03 % en novembre 2025 par rapport à 2019. Pour EDP, ce type d'accord est essentiel pour stimuler la construction de nouvelles capacités renouvelables et accompagner les entreprises dans leur transition énergétique.

Les PPA offrent aux entreprises une protection contre la volatilité des marchés de l'énergie et contribuent à leurs objectifs de décarbonation. En 2024, EDP a dépassé le seuil de 15 GW de capacité contractée en PPA dans le monde, représentant environ 41,5 TWh de production renouvelable, dont 2,2 GW en Europe.

EDP, un acteur clé de la transition énergétique en Pologne

Présente en Pologne depuis 2007 via EDP Renewables, EDP développe des projets à grande échelle et a élargi ses activités en 2020 avec EDP Energia Polska, dédiée aux installations solaires pour les clients corporate. Aujourd'hui, EDP Renewables dispose de plus de 0,6 GW de capacité installée, tandis qu'EDP Energia Polska a contracté près de 270 MWp d'énergie propre, confirmant l'engagement d'EDP à soutenir la transition énergétique polonaise grâce à une approche multi-technologies.

EDP

EDP est un leader mondial de l'énergie présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. L'entreprise opère sur quatre principales plateformes (Production Renouvelable, Réseaux, Solutions Clients et Gestion de l'Énergie), comptant sur le talent de plus de 13 000 employés à travers le monde.

Nous sommes des pionniers de l'énergie renouvelable et l'un des plus grands producteurs au monde grâce à un portefeuille global d'actifs dans l'éolien terrestre et offshore, ainsi que dans le solaire et l'hydroélectricité, totalisant 19.3GW de capacité installée. Nous exploitons continuellement ce portefeuille pour augmenter le déploiement des énergies renouvelables grâce aux technologies du futur telles que l'hydrogène vert, l'hybridation des actifs renouvelables et le stockage, tout en développant notre infrastructure de réseau –élément clé de la transition énergétique.

Chez EDP, nous sommes fiers d'être l'une des entreprises de services les plus vertes au monde, avec 97 % de notre énergie générée à partir de sources renouvelables et en étant classés premiers au niveau mondial en tant qu'entreprise de services la plus durable dans l'indice de durabilité Dow Jones. Nous serons sortis du charbon en 2025, entièrement verts d'ici 2030, et neutres en carbone d'ici 2040. Notre plan d'investissement de 17 milliards d'euros dans la transition énergétique sera réalisé d'ici à 2026. Il augmentera nos capacités renouvelables, renforcera nos réseaux électriques, soutiendra nos clients et permettra aux communautés locales de passer à un monde plus durable.

À propos d'EDP en France

EDP France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l'ensemble du territoire français à travers une équipe d'environ 100 personnes. Avec plus de 630 MW en exploitation en France, dont 244 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDP compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant près de 1 400 000 personnes et en évitant chaque année l'émission de plus de 80 000 tonnes de CO2. EDP développe également 1 GW de projets offshore, dans le cadre d'une joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 254 MW d'éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

