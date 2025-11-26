Johnson Electric et EDP lancent l'exploitation d'une centrale solaire en production décentralisée dans le nord-ouest de l'Italie

La centrale solaire en toiture fournira près de 400 MWh d'électricité propre par an, permettant à EDP d'accompagner Johnson Electric dans son objectif d'être entièrement alimenté par de l'énergie verte

MILAN, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- EDP, leader européen de la production solaire décentralisée, a récemment mis en service, via EDP Energia Italia, sa dernière centrale solaire sur le site de Johnson Electric, leader mondial des moteurs électriques, actionneurs, sous-systèmes de mouvement et composants électromécaniques associés, à Asti (Piémont), en Italie.

L'installation d'un système photovoltaïque sur le site de production constitue une étape importante, car la production sur place réduit la dépendance au réseau, minimise les pertes de transmission et protège contre les fluctuations des prix, générant ainsi des économies significatives.

Avec une capacité installée supérieure à 0,3 MWc, la centrale solaire d'EDP produira près de 0,4 GWh d'électricité propre chaque année. La production annuelle de la centrale permettra également d'éviter plus de 110 tonnes d'émissions de CO₂, contribuant ainsi aux objectifs de durabilité de Johnson Electric et aux efforts de décarbonation de l'Italie.

La capacité éprouvée d'EDP à installer et maintenir des actifs de production propre de haute qualité à l'échelle mondiale souligne son rôle de partenaire fiable pour les grandes entreprises ayant des besoins importants en production et en génération sur site.

« Pour les industries à forte consommation énergétique, la décarbonation et l'autonomie énergétique doivent progresser ensemble. Grâce aux solutions solaires sur site, les entreprises peuvent sécuriser une énergie propre à des prix stables et compétitifs tout en réduisant leur exposition à la volatilité du réseau. Ce partenariat illustre comment EDP accompagne des acteurs industriels comme Johnson Electric dans la réduction des émissions, le renforcement de la résilience et la gestion de leur avenir énergétique », déclare António Ricciardi, responsable Client Solutions Europe chez EDP.

« Chez Johnson Electric, nous pensons que la durabilité n'est pas seulement une responsabilité — c'est un héritage. S'associer à EDP pour alimenter notre production avec de l'énergie propre est une étape décisive vers la construction d'un avenir plus vert pour les générations à venir. Cette collaboration reflète notre engagement profond en faveur de l'électrification, de l'innovation et de la protection de l'environnement. Ensemble, nous prouvons que le progrès industriel et l'action climatique peuvent aller de pair — créant un monde où l'énergie propre stimule les opportunités, la résilience et l'espoir pour demain », répond Fabio Conti, Senior Operation Manager Johnson Electric Asti, Italie.

EDP a commencé ses activités en Italie en 2010, d'abord via EDP Renewables, spécialisée dans le développement éolien et solaire à grande échelle. En 2019, EDP a renforcé sa présence avec EDP Energia Italia, qui construit et gère des actifs de production solaire décentralisée.

EDP Energia Italia a contractualisé plus de 150 MWc de capacité solaire décentralisée pour des clients corporatifs italiens, répartis sur près de 1 400 installations. L'entreprise gère également des systèmes solaires sur site couplés à des solutions de stockage, optimisant la gestion énergétique et réduisant la dépendance au réseau. À l'échelle mondiale, l'activité Client Solutions d'EDP supervise plus de 15 000 installations solaires pour des clients corporatifs, avec une capacité contractée de plus de 3 GWc.

À propos du groupe Johnson Electric

Le groupe Johnson Electric est un leader mondial des moteurs électriques, actionneurs, sous-systèmes de mouvement et composants électromécaniques associés. Il sert un large éventail d'industries, notamment l'automobile, la mesure intelligente, les dispositifs médicaux, les équipements professionnels, la domotique, la ventilation, les gros appareils électroménagers, les outils électriques, les équipements de jardin et la robotique humanoïde. Le groupe a son siège à Hong Kong et emploie plus de 30 000 personnes dans plus de 20 pays. Johnson Electric Holdings Limited est cotée à la Bourse de Hong Kong (code : 179). Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.johnsonelectric.com.

EDP

EDP est un leader mondial de l'énergie présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. L'entreprise opère sur quatre principales plateformes (Production Renouvelable, Réseaux, Solutions Clients et Gestion de l'Énergie), comptant sur le talent de plus de 13 000 employés à travers le monde.

Nous sommes des pionniers de l'énergie renouvelable et l'un des plus grands producteurs au monde grâce à un portefeuille global d'actifs dans l'éolien terrestre et offshore, ainsi que dans le solaire et l'hydroélectricité, totalisant 19.3GW de capacité installée. Nous exploitons continuellement ce portefeuille pour augmenter le déploiement des énergies renouvelables grâce aux technologies du futur telles que l'hydrogène vert, l'hybridation des actifs renouvelables et le stockage, tout en développant notre infrastructure de réseau –élément clé de la transition énergétique.

Chez EDP, nous sommes fiers d'être l'une des entreprises de services les plus vertes au monde, avec 97 % de notre énergie générée à partir de sources renouvelables et en étant classés premiers au niveau mondial en tant qu'entreprise de services la plus durable dans l'indice de durabilité Dow Jones. Nous serons sortis du charbon en 2025, entièrement verts d'ici 2030, et neutres en carbone d'ici 2040. Notre plan d'investissement de 17 milliards d'euros dans la transition énergétique sera réalisé d'ici à 2026. Il augmentera nos capacités renouvelables, renforcera nos réseaux électriques, soutiendra nos clients et permettra aux communautés locales de passer à un monde plus durable.

À propos d'EDP en France

EDP France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l'ensemble du territoire français à travers une équipe d'environ 100 personnes. Avec plus de 630 MW en exploitation en France, dont 244 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDP compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant près de 1 400 000 personnes et en évitant chaque année l'émission de plus de 80 000 tonnes de CO2. EDP développe également 1 GW de projets offshore, dans le cadre d'une joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 254 MW d'éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

Plus d'informations sur : https://www.edpr.com.

