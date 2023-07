Electreon, en collaboration avec VINCI, remporte son premier appel d'offres en France, marquant ainsi une étape importante dans la décarbonation du transport routier; Elle positionne la France aux côtés de la Suède, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Norvège et des États-Unis avec sa première route électrique sans contact pour la recharge de véhicules électriques (VE)

BEIT YANAI, Israël, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L'annonce d'Electreon (ELWS à la bourse de Tel Aviv) révèle que Bpifrance, la banque d'investissement du secteur public français, a sélectionné le système de route électrique (ERS) sans contact primé d'Electreon, pour un projet inédit en France sur un tronçon de l'autoroute A10, au sud-ouest de Paris.

Bpifrance, en collaboration avec les ministères français concernés, accordera un financement à Electreon et à ses partenaires du consortium pour le projet dans le cadre du vaste plan d'investissement France 2030 visant à promouvoir la mobilité décarbonée.. Le consortium est dirigé par VINCI Autoroutes et sera mené avec plusieurs autres partenaires - VINCI Construction, Hutchinson et l'Université Gustave Eiffel.

Dans le cadre de ce projet, Electreon dévoilera son produit de nouvelle génération avec une capacité de transfert de puissance considérablement accrue, des fonctionnalités logicielles supplémentaires, telles que le suivi en temps réel, et une architecture encore plus robuste ; spécialement conçu pour les corridors de trafic dense sur les autoroutes publiques. Electreon déploiera à la fois une route de recharge sans contact dynamique de deux kilomètres et une station de recharge sans contact statique. Cette infrastructure de recharge prendra en charge tous les types et classes de véhicules. Electreon fournira un poids lourd de 40 tonnes ainsi qu'un bus et invitera plusieurs partenaires du secteur automobile de premier plan à bénéficier des nouvelles fonctionnalités de ses produits.

La phase initiale du projet portera sur la recharge en roulant des flottes électriques commerciales . Cependant, l'objectif final consiste à déployer l'ERS (Système de route électrique) sur tous les grands axes routiers français pour décarboner le transport de passagers et de marchandises, et le secteur des poids lourds ; et prendre en charge tous les types de véhicules électriques (par exemple les camions, les autocars, les véhicules utilitaires et les véhicules de tourisme) pour pouvoir recharger facilement tout en roulant sur l'autoroute en France.

La sélection d'Electreon comme lauréat de l'appel à projet, avec ses partenaires du consortium, fait suite à l' étude 2021 du ministère des Transports français (MoT) sur les technologies et les stratégies à grande échelle les plus efficaces et les plus durables pour atteindre des émissions de transport nettes nulles. L'étude a conclu que s'il était déployé à grande échelle, l'ERS pourrait réduire les émissions de CO 2 du transport routier de marchandises de 86 % par rapport au diesel. Sans ERS, les poids lourds électriques devraient être équipés de batteries extrêmement volumineuses et s'arrêter pour se recharger dans des stations de recharge à haute puissance. L'étude propose également un plan pour déployer des systèmes de route électrique sur près de 5 000 km d'ici 2030 et près de 9 000 km d'ici 2035, soulignant l'importance cruciale de la technologie en tant que pièce maîtresse pour atteindre des émissions routières nettes nulles, en mettant l'accent sur les secteurs du transport de marchandises et des poids lourds.

Cette annonce d'appel à projet constitue une grande victoire pour Electreon, ses partenaires du consortium et le public français, car le secteur des transports représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France, et 95% de ces émissions proviennent du transport routier. Près de 9 marchandises sur 10 sont transportées par route, et les projections du gouvernement français dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone montrent que cette part demeurera prépondérante dans les décennies à venir ; même avec le recours accru au transport ferroviaire et l'optimisation des flux logistiques. Il est donc indispensable de décarboner les poids lourds ; principalement par l'électrification, ce qui représente un enjeu majeur pour les flottes logistiques de longue distance.

La technologie de recharge dynamique sans contact d'Electreon est entrée dans sa phase commerciale et industrielle et fait l'objet de nombreuses démonstrations, déploiements et projets commerciaux dans le monde entier ; notamment en Israël, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Suède et en Norvège.

Citation de VINCI Autoroutes

« Les systèmes de route électrique sans contact sont particulièrement prometteurs en termes d'impacts économiques et industriels, car ils peuvent décarboner le transport routier grâce à la recharge dynamique des véhicules électriques tout en réduisant la dépendance de l'Europe aux matières premières nécessaires à la fabrication des batteries (telles que le lithium, le nickel et le cobalt) et créer des emplois et des activités industrielles en France, où les composants de ces systèmes peuvent être fabriqués. »

Louis Du Pasquier, directeur en charge de la décarbonation chez VINCI Autoroutes

Citation d'Electreon

« Nous sommes honorés qu'Electreon ait été sélectionnée comme technologie de recharge sans contact dynamique pour le premier déploiement ERS en France. Electreon est ravie de s'associer de nouveau à VINCI et, en raison de l'importance stratégique du marché français, de renforcer sa présence dans la région. » a déclaré Oren Ezer, PDG et co-fondateur d'Electreon. « Le plan de transport à émissions nettes nulles de la France, visant à atteindre près de 9 000 km d'ici 2035, témoigne une fois de plus de l'adoption mondiale généralisée de la recharge sans contact et nous sommes impatients de dévoiler notre produit de nouvelle génération, avec une capacité de transfert de puissance considérablement accrue, dans le cadre de ce projet. »

À propos d'Electreon

Electreon est le principal développeur et fournisseur de solutions de recharge sans contact pour véhicules électriques (VE), fournissant une infrastructure et des services de recharge complets pour répondre aux besoins et aux exigences d'efficacité des opérateurs de flottes partagées, publiques et commerciales, ainsi que des consommateurs. La technologie inductive exclusive de l'entreprise permet de recharger les véhicules électriques de manière dynamique (en mouvement) et statique (à l'arrêt) rapidement et en toute sécurité, éliminant ainsi l'anxiété liée à l'autonomie, réduisant les coûts totaux de possession de véhicules électriques et réduisant les besoins en capacité de la batterie, ce qui en fait l'une des solutions de recharge les plus respectueuses de l'environnement, évolutives et convaincantes disponibles sur le marché aujourd'hui. Electreon collabore avec des villes etdes opérateurs de flotte sur un modèle commercial de « vente » et sur un modèle commercial de recharge en tant que service (« Charging as a Service », CaaS), qui permet une électrification rentable des flottes publiques, commerciales et autonomes pour un fonctionnement fluide et continu. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur electreon.com.

À propos de VINCI Autoroutes

Premier exploitant d'autoroutes à péage en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l'État et des collectivités locales, VINCI Autoroutes dessert sept régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d'une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communautés rurales situées à proximité de ses concessions.

