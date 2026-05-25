Emaar Properties se retire de la structure JV pour The Eighth Gate, Damas

Un engagement renouvelé pour l'avenir de la Syrie, fondé sur des décennies de confiance

DUBAï, EAU, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- Emaar Properties PJSC (DFM : EMAAR), l'un des promoteurs immobiliers les plus renommés et admirés au monde, a annoncé aujourd'hui qu'il se retirait de la structure JV pour The Eighth Gate, son projet emblématique à usage mixte à Yafour, Damas, marquant ainsi un nouveau chapitre décisif dans la relation de longue date d'Emaar avec la Syrie. Il opérera dans le pays sans aucun partenaire.

The Eighth Gate a été conçu en 2005 comme la première communauté planifiée de Syrie, un projet intégré de 500 millions de dollars couvrant des zones commerciales, de vente au détail, d'accueil et résidentielles sur 300 000 mètres carrés à Yafour, à 22 kilomètres du cœur de Damas.

Cette transition reflète la confiance durable d'Emaar dans la résurgence économique de la Syrie et le potentiel de transformation du projet The Eighth Gate pour l'environnement bâti du pays. En agissant seule, la société pourra s'assurer que The Eighth Gate est livré selon les normes rigoureuses qui définissent les projets d'Emaar dans le monde entier. Le projet bénéficiera également de la même rigueur opérationnelle et de la même philosophie de conception qui ont façonné des destinations emblématiques telles que Downtown Dubai, Dubai Hills Estate et Emaar Beachfront.

Mohamed Alabbar, fondateur d'Emaar Properties, a déclaré : « Notre décision de sortir de la structure JV de The Eighth Gate est une déclaration de notre foi inébranlable en la Syrie et son peuple. Emaar a été fondé sur la conviction que les grandes villes méritent de grandes communautés, et Damas est l'une des plus grandes villes du monde ».

The Eighth Gate revêt une grande importance dans l'imaginaire national. Nommé en hommage aux sept anciennes portes légendaires de Damas, symboles durables d'une civilisation qui accueillait le monde, le projet aspire à devenir une huitième porte moderne : qui honore le patrimoine extraordinaire de la Syrie tout en ouvrant le pays à une nouvelle ère de croissance, de commerce et de communauté.

Note aux rédacteurs :

À propos d'Emaar Properties

Cotée au Dubai Financial Market, Emaar Properties PJSC est une société internationale spécialisée dans la promotion immobilière et les modes de vie haut de gamme, particulièrement active au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie. Emaar, l'une des plus grandes sociétés immobilières au monde, dispose d'une réserve foncière d'environ 600 millions de mètres carrés dans les Émirats arabes unis et sur les principaux marchés internationaux.

Emaar, qui a fait ses preuves en matière de réalisation de projets, a livré plus de 129 100 unités résidentielles à Dubaï et sur d'autres marchés mondiaux depuis 2002. Emaar s'appuie sur un portefeuille solide d'actifs à revenus récurrents, composé d'environ 1,4 million de mètres carrés d'actifs locatifs ainsi que de 41 hôtels et complexes hôteliers offrant plus de 10 000 chambres, y compris des hôtels détenus et exploités sous gestion. Aujourd'hui, , environ 28 % des revenus d'Emaar proviennent de ses centres commerciaux, des activités d'hôtellerie, de loisirs, de divertissement, de location commerciale et des activités internationales.

Burj Khalifa, une icône mondiale, Dubai Mall, la destination shopping et lifestyle la plus visitée au monde, et Dubai Fountain, la plus grande fontaine du monde, font partie des destinations phares d'Emaar.

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