Emaar Properties、ダマスカスのThe Eighth GateのJVから撤退

数十年の信頼に根ざしたシリアの未来への新たなコミットメント

アラブ首長国連邦ドバイ, 2026年5月25日 /PRNewswire/ --世界でも最も価値が高く、高い評価を得ている不動産開発会社の一つである Emaar Properties PJSC (DFM：EMAAR）は、ダマスカスのヤフール地区にある同社のランドマーク的な複合開発プロジェクト「The Eighth Gate」に関連する合弁事業から撤退する手続きを進めていることを発表しました。これは、Emaarとシリアとの長年にわたる関係において、新たな章の始まりとなるものです。同社は今後、パートナーと提携せずに同国での事業を展開していきます。

「The Eighth Gate」は2005年、シリア初の総合開発計画に基づくコミュニティとして構想されました。これは、ダマスカスの中心部から22キロメートル離れたヤフールに位置し、30万平方メートルの敷地に商業、小売、ホスピタリティ、住宅の各ゾーンを擁する、総額5億米ドル規模の複合開発プロジェクトです。

今回の移行は、シリアの経済的復活に対するEmaarの変わらぬ自信と、同国の建築環境に対するThe Eighth Gateの変革の可能性を反映しています。自社で開発を進めることで、当社は「The Eighth Gate」を、世界中でEmaarの開発プロジェクトを特徴づける妥協のない基準に基づき完成させることができます。このプロジェクトは、ダウンタウン・ドバイ、ドバイ・ヒルズ・エステート、 Emaarビーチフロントといった象徴的なデスティネーションを形成してきたのと同じ、厳格な運営と設計哲学の恩恵も受けることになります。

Emaar Propertiesの創設者であるMohamed Alabbarは、次のように述べています。「The Eighth GateのJV構造から撤退するという我々の決断は、シリアとその人々に対する揺るぎない信念を表明するものです。Emaarは、偉大な都市には偉大なコミュニティがふさわしいという信念のもとに設立されました。そして、ダマスカスは世界で最も偉大な都市のひとつです。」

The Eighth Gateは、国民の意識において深い意味を持っています。ダマスカスの伝説的な7つの古代の門に敬意を表して名付けられたこのプロジェクトは、世界を歓迎した文明の不朽のシンボルであり、現代的な8番目の門となることを目指しています。それは、シリアの類まれな遺産に敬意を表しながら、成長、商業、コミュニティの新時代を切り開くものです。

編集者への注記

Emaar Propertiesについて

中 東、北 アフリカ、アジアで 重要な 存在感 を示す世界的な不動産開発会社であり、 プレミアムな ライフスタイル を提供する企業です。 世界最大級の不動産会社である Emaarは、UAEおよび主要な国際市場に約6億平方フィートのランドバンクを有しています。

2002年以来、ドバイをはじめとする世界各地で12万9,100戸を超える住宅を供給してきた確かな実績を誇ります。 Emaarは、堅調な収益を継続的に生み出す資産 を有しており、 約 140万 ㎡ の賃貸収入を生み出す資産に加え、 1万室以上を有する 41 の ホテル およびリゾート （ 自社所有 および 運営ホテルを含む）を保有しています。 現在、 Emaarの収益の約28％は、ショッピングモール、ホスピタリティ、レジャー、エンターテイメント、商業リース、国際事業によるものです。

世界的なシンボルであるブルジュ・ハリファ、世界で最も多くの来場者を誇る 小売・ ライフスタイル施設のドバイ・モール、世界最大の噴水であるドバイ・ファウンテンは、Emaarが誇る代表的な施設です。

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SOURCE Emaar Properties