Emergo by UL accrédité pour les programmes de crédit d'impôt recherche promouvant l'innovation en France

Les programmes Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation favorisent les entreprises françaises à intensifier leurs activités de recherche et développement, notamment par l'intermédiaire d'organismes accrédités, tels que maintenant 'Emergo by UL'

CONCORD, Mass., 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Emergo by UL, société internationale de conseil en dispositifs médicaux et en technologies de la santé, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu les accréditations Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII) de la part du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Grâce à ces accréditations, les entreprises françaises peuvent choisir d'inclure, lorsqu'elles l'estiment légitimes, les travaux confiés à Emergo by UL dans leur déclaration de résultats, grâce à une déclaration spécifique concernant ses projets de recherche et développement. Ainsi elles peuvent prétendre à bénéficier, après acceptation, d'un crédit d'impôt pouvant aller jusque 30 % des coûts engagés. Emergo by UL est reconnu par le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur comme organisme expert et ses travaux sont donc potentiellement éligibles à ces mesures fiscales.

« L'industrie mondiale de la santé évolue et les mesures incitatives visant à encourager les entreprises à accélérer l'innovation et le progrès technologique constituent un avantage clé pour rester compétitif, a déclaré Flemming Flindt, architecte principal de solutions logicielles chez Emergo by UL. En étant accrédité pour les programmes Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation, Emergo by UL peut soutenir l'industrie de la santé en France avec des services réglementaires et d'accès au marché tout en promouvant la recherche et le développement de nouveaux dispositifs médicaux. »

Le ministère français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a mis en place le CIR pour stimuler l'innovation et aider les entreprises françaises à devenir plus compétitives sur les marchés mondiaux. Le CIR est accessible à toutes les entreprises industrielles, commerciales et agricoles imposées selon leur régime réel et qui engagent des dépenses de recherche et développement éligibles, telles que des dépenses de personnel ou de fonctionnement.

En 2012, UL Solutions a acquis Wiklund Research and Design, qui a ensuite été rebaptisée Emergo by UL. La profondeur et l'étendue de l'expertise d'UL Solutions en matière de tests non cliniques complètent l'enregistrement mondial des dispositifs, la gestion de la qualité, la représentation dans les pays et les services connexes d'Emergo. En rejoignant UL Solutions, Emergo by UL peut apporter à ses clients un soutien plus complet en matière de recherche sur les facteurs humains et l'utilisabilité, ainsi que des services de conception permettant une mise sur le marché plus rapide des produits.

À propos d'Emergo by UL

Emergo by UL est une société de conseil en ingénierie des facteurs humains et en réglementation de premier plan. Nos solutions vous aident à mettre sur le marché des produits conformes à la réglementation, sûrs, efficaces et satisfaisants. Présents sur six continents, nous sommes en mesure de fournir un service en temps réel et une expertise sur le terrain. En savoir plus sur la recherche et conception en matière de facteurs humains d'Emergo by UL.

