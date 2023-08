Emergo by UL geaccrediteerd voor programma's voor belastingkrediet voor onderzoek ter bevordering van innovatie in Frankrijk

De programma's Crédit Impôt Recherche en Crédit Impôt Innovation van het Franse Ministerie van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit stimuleren Franse bedrijven om verder onderzoek en ontwikkeling te doen via erkende organisaties, zoals Emergo by UL.

CONCORD, Mass., 25 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Emergo by UL, een wereldwijd adviesbureau voor medische hulpmiddelen en gezondheidszorgtechnologie, kondigde vandaag aan dat het van het Franse Ministerie van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit de accreditaties Crédit Impôt Recherche (CIR) en Crédit Impôt Innovation (CII) heeft ontvangen.

Emergo by UL announced that it achieved Crédit Impôt Recherche (CIR) and Crédit Impôt Innovation (CII) accreditations from France’s Ministry of Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty.

Met deze accreditaties kunnen Franse bedrijven het werk van Emergo by UL opnemen in hun aanvraag voor onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven voor een belastingkrediet van 30% voor onderzoek via het Franse Ministerie van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit. Werkzaamheden uitgevoerd bij Emergo by UL's laboratoria in Europa komen als uitgaven in aanmerking voor het krediet.

"De wereldwijde gezondheidszorg evolueert en het stimuleren van bedrijven om de snelheid van innovatie en technologische vooruitgang te verhogen is een belangrijk voordeel om concurrerend te blijven," aldus Flemming Flindt, software lead solution architect bij Emergo by UL. "Dankzij onze accreditatie voor de programma's Crédit Impôt Recherche en Crédit Impôt Innovation kan Emergo by UL de gezondheidszorgindustrie in Frankrijk ondersteunen met diensten op het gebied van regelgeving en markttoegang en tegelijkertijd onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe medische hulpmiddelen bevorderen."

Het Franse ministerie van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit introduceerde het CIR om innovatie te stimuleren en Franse bedrijven betere concurrentiemogelijkheden te bieden op de wereldmarkt. Het CIR is toegankelijk voor alle industriële, commerciële en landbouwbedrijven die belast worden volgens hun werkelijke regime en die subsidieerbare uitgaven doen voor onderzoek en ontwikkeling, zoals personeels- of exploitatiekosten.

In 2012 nam UL Solutions Wiklund Research and Design over, dat later werd omgedoopt tot Emergo by UL. UL Solutions' diepgaande en brede expertise op het gebied van niet-klinische testen is een aanvulling op Emergo's wereldwijde registratie van hulpmiddelen, kwaliteitszorg, in-country vertegenwoordiging en aanverwante diensten. Door zich aan te sluiten bij UL Solutions kan Emergo by UL klanten uitgebreidere ondersteuning bieden voor onderzoek naar menselijke factoren en bruikbaarheid, evenals designdiensten om producten sneller op de markt te brengen.

Over Emergo by UL

Emergo by UL is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van human factors engineering en regelgeving. Onze oplossingen helpen u om veilige, effectieve en bevredigende producten op de markt te brengen die beantwoorden aan de regelgeving. Dankzij onze aanwezigheid op zes continenten kunnen we realtime service en expertise ter plaatse bieden. Ontdek meer over Emergo by UL's onderzoek naar menselijke factoren en design .

Perswoordvoerder:

Tyler Khan

UL Solutions

[email protected]

Tel: +1 (847) 664,2139

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

Tel: +1 (847) 664,8425

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2183870/Emergo_by_UL_Doctor_operating_CT_scanner_in_hospital.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2183869/Emergo_byUL_primary_Logo.jpg

SOURCE Emergo by UL