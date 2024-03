En partenariat avec NVIDIA, Rockwell Automation étend la présence et le rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine de la fabrication

Cette collaboration aidera les entreprises du secteur de l'automatisation à créer les usines du futur.

BRUXELLES, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, le leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, collabore avec NVIDIA dans l'optique d'accélérer le développement d'une architecture industrielle de nouvelle génération.

Avec un chiffre d'affaires mondial de 15 000 milliards de dollars, le secteur de la fabrication touche tout ce dont les humains ont besoin pour survivre et s'épanouir — eau potable, alimentation, médicaments, thérapies qui sauvent des vies, énergie durable, mobilité, etc. Rockwell entend accélérer l'évolution de ce secteur industriel en créant l'usine du futur et en aidant les entreprises d'automatisation à numériser plus facilement leurs processus industriels.

Les usines du futur se caractériseront par des capacités de détection améliorées grâce à la vision artificielle, des capacités de calcul accéléré dans les systèmes de contrôle, des outils de simulation avancés équipés d'agents d'apprentissage, l'adoption généralisée de robots mobiles autonomes (AMR), ainsi que des expériences d'IA générative (GenAI) qui amélioreront l'aptitude des opérateurs de première ligne à rechercher des informations.

« Cette collaboration avec NVIDIA nous aidera à accélérer le futur des opérations industrielles et à générer de la valeur dans l'ensemble de notre portefeuille de logiciels, matériels et services, du cloud à l'atelier », a déclaré Jordan Reynolds, vice-président de Rockwell Automation en charge de l'intelligence artificielle et de l'autonomie.

En intégrant les interfaces de programmation d'applications (API) Omniverse Cloud de NVIDIA à son logiciel de jumeau numérique Emulate3D, Rockwell fournira les capacités d'interopérabilité des données, de collaboration en temps réel et de visualisation physique dont ses clients ont besoin pour concevoir, créer et exploiter le jumeau numérique industriel de leur système de production.

« La demande en outils de calcul accéléré capables de créer, de simuler et d'exploiter des jumeaux numériques à grande échelle est en forte hausse », a ajouté Rev Lebaredian, vice-président Omniverse & Simulation Technology, NVIDIA. « En intégrant nos API Omniverse Cloud à son application de jumeau numérique Emulate3D, Rockwell permettra de procéder à l'analyse d'usines, exploitation et simulation comprises, de manière à la fois plus simple et plus prédictive que jamais. »

La pénurie de main-d'œuvre et la nécessité d'accroître l'efficience augmentent la demande en solutions de robotique et d'automatisation intelligentes dans les secteurs de la fabrication et de la logistique. En s'appuyant sur la plateforme robotique de NVIDIA pour l'IA embarquée, Rockwell met à la disposition des entreprises industrielles des robots mobiles autonomes - grâce à la récente acquisition d'OTTO Motors- et des applications d'automatisation des processus.

Selon une récente étude réalisée par Rockwell Automation, les entreprises industrielles estiment que l'intelligence artificielle est le principal outil qui leur permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Ainsi, 83 % des entreprises manufacturières prévoient d'utiliser l'IA générative au cours de leurs activités en 2024.

Au travers de cette collaboration, NVIDIA devient membre officiel du réseau de partenaires Rockwell Automation PartnerNetwork™, ce qui permettra aux clients de Rockwell d'utiliser les applications de NVIDIA pour rendre leurs opérations à la fois plus résilientes, plus agiles et plus durables.

La technologie Rockwell sera présentée dans le cadre d'une collaboration avec NVIDIA et Microsoft au cours de la conférence NVIDIA GTC, une manifestation internationale dédiée à l'IA qui se déroule du 18 au 21 mars 2024 à San Jose (Californie).

