Enghouse Systems fait l'acquisition d'Eptica S.A.

Par cette acquisition, Enghouse étend sa présence sur le marché de l'engagement client en France

MARKHAM, Ontario et PARIS, 23 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) annonce avoir fait l'acquisition de la société Eptica S.A., un éditeur de logiciels dont le siège est situé à Boulogne Billancourt en France.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 13 millions de dollars sur les 12 derniers mois, Eptica est un leader européen des solutions d'engagement client. Fondées sur l'intelligence artificielle (IA), ses solutions accompagnent les entreprises pour faire de l'expérience client un maillon clé de leur chaîne de valeur. La plateforme conversationnelle et multilingue d'Eptica couvre tous les canaux digitaux (self-service, chatbot, email, chat, réseaux sociaux, messenger…) et permet aux organisations, plus particulièrement les organisations distribuées, d'améliorer la performance des équipes dédiées à la relation client. Grâce à ses capacités collaboratives et cognitives, la plateforme les aide à répondre rapidement et de manière personnalisée, aux demandes client quel que soit le canal de contact.

La force de la plateforme est d'améliorer en continu la satisfaction et l'expérience client. Elle intègre une technologie d'Intelligence Artificielle hybride propriétaire, façonnée pour la relation client et reposant sur le traitement automatique du langage naturel, le Machine Learning et le Text Analytics. Ce socle technologique puissant comprend également une base de connaissance centralisée qui garantit la qualité des conversations et la cohérence multicanal. Plus de 200 clients, parmi lesquels de grandes marques dans les secteurs de la banque, du retail, du tourisme et des institutions publiques, confient chaque jour à Eptica la gestion de leur engagement client ainsi que l'analyse de la voix du client.

« Eptica est une formidable porte d'entrée sur le marché français pour continuer notre croissance organique et par acquisitions, a affirmé Steve Sadler, Président Directeur Général d'Enghouse. Nous sommes très heureux d'accueillir les collaborateurs et les clients d'Eptica au sein d'Enghouse Interactive. »

« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Enghouse, et avons hâte d'accélérer notre développement grâce à l'enrichissement de notre portefeuille de solutions mais aussi par le biais de nouvelles acquisitions, a affirmé Olivier Njamfa, Directeur Général d'Eptica. Nos offres sont très complémentaires ; combiner la gamme de produits d'Eptica avec la suite logicielle engagement client d'Enghouse nous permet de proposer au marché français une solution complète et très performante. »

À propos d' Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Limited est un important fournisseur mondial de solutions logicielles pour entreprises qui dessert une variété de marchés verticaux. Sa stratégie est d'établir une société de logiciels d'entreprise plus diversifiée grâce à des acquisitions stratégiques et à une croissance ordonnée au sein de ses secteurs d'activité : centre de contact, réseaux (systèmes de support aux opérations/systèmes de support aux entreprises), transport et sécurité publique. Les actions d'Enghouse sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : ENGH). Pour en savoir plus sur Enghouse : www.enghouse.com.

À propos d'Eptica

Eptica offre aux marques des solutions conversationnelles et collaboratives fondées sur l'intelligence artificielle (IA) qui améliorent l'expérience clients. L'entreprise donne du sens aux conversations entre les marques et les individus pour faciliter la vie quotidienne de tous. En améliorant la qualité des conversations digitales et la satisfaction client, Eptica contribue à faire de l'expérience client un maillon clé de la chaîne de valeur des entreprises.

Pour en savoir plus Eptica : www.eptica.com.

