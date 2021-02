EnGIS Technologies rejoint le projet Uptane pour renforcer sa cybersécurité OTA (Over-The-Air)

SEOUL, Corée du Sud, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- EnGIS Technologies, un des principaux fournisseurs de solutions logicielles automobiles, a annoncé aujourd'hui qu'elle a rejoint le projet Uptane dans le cadre de la Joint Development Foundation. EnGIS a déjà commencé à travailler sur l'intégration du cadre Uptane dans sa plateforme de gestion logicielle Over-The-Air (OTA) EnAIR. Cette étape renforce encore la stratégie globale de cybersécurité d'EnGIS, qui prend déjà en charge plusieurs systèmes et protocoles de sécurité de mise à jour des logiciels.

L'intégration du cadre Uptane permettra à EnGIS d'assurer des mises à jour logicielles sécurisées fournies par voie OTA aux unités de commande électronique et aux systèmes des véhicules. Ce cadre, désormais considéré comme la norme de facto dans l'industrie automobile pour les mises à jour logicielles sécurisées, peut repousser les cyberattaques visant à compromettre les serveurs et réseaux critiques utilisés pour signer et livrer les mises à jour logicielles.

« Protéger les mises à jour de logiciels contre les attaques est absolument essentiel étant donné le panel de menaces dans le monde moderne », a déclaré Justin Cappos, membre du conseil d'administration du projet Uptane et professeur à la Tandon School of Engineering de l'Université de New York. « Nous sommes heureux d'avoir EnGIS Technologies parmi le groupe de fournisseurs automobiles qui proposent Uptane comme moyen de combattre les cybermenaces ».

L'utilisation du cadre Uptane fait partie de la stratégie plus large d'EnGIS pour répondre aux prochaines réglementations WP.29. En juin 2020, les Nations unies ont adopté de nouvelles réglementations visant à soutenir le développement de véhicules connectés et hautement automatisés. C'est la première fois que les équipementiers automobiles devront répondre à des exigences strictes sur leur manière de fournir une capacité de mise à jour sécurisée en direct.

Le Dr Pyungsun Park, architecte en chef d'OTA EnAIR à EnGIS, a déclaré que « la collaboration avec les principaux acteurs de l'industrie et du monde universitaire est la clé d'une cybersécurité efficace. Avec l'utilisation croissante de logiciels dans les véhicules, associée à l'essor des voitures connectées, les équipementiers s'empressent de mettre en place une capacité de mise à jour par OTA, tout en gardant à l'esprit les nouvelles réglementations et normes qui entrent en vigueur. EnGIS fournit des mises à jour OTA depuis 2014 et est reconnu comme l'un des premiers fournisseurs de services OTA pour soutenir les véhicules de production. En tant que tel, EnGIS est bien placé pour permettre aux constructeurs automobiles de fournir des mises à jour hautement sécurisées, ainsi que pour les aider à respecter leurs obligations en vertu du WP.29 ».

À propos d'EnGIS Technologies

EnGIS Technologies, Inc. (KOSDAQ : 208860) est une société de développement de logiciels de premier plan qui développe des logiciels de navigation connectés, ADAS, des solutions logicielles de mobilité eOver-The-Air (OTA) pour l'industrie automobile. Fondée en 1998, l'entreprise EnGIS a son siège à Séoul, en Corée du Sud, et possède des bureaux en Europe. Pour en savoir plus sur EnGIS Technologies, consultez le site www.engistech.com.

À propos d'Uptane

Uptane est un projet de la Joint Development Foundation de la Linux Foundation, opérant sous le titre officiel de Joint Development Foundation Projects, LLC, Uptane Series. Uptane est un système ouvert et sécurisé de mise à jour des logiciels qui protège les logiciels livrés par voie OTA aux unités informatisées des automobiles. Pour en savoir plus sur l'Uptane, consultez https://uptane.github.io.

