Envision annonce un deuxième parc éolien en France dont The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG) devient le propriétaire

Envision Energy et TRIG (The Renewables Infrastructure Group Limited) ont finalisé l'accord de vente du projet éolien « Vannier-Amance » situé en Haute-Marne (52). Il s'agit du 2eme parc éolien d'Envision en France dont TRIG devient le propriétaire.

PARIS, 23 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Développé et construit par Velocita Energies, filiale française du groupe Envision, le parc éolien « Vannier-Amance » produira 111 GWh par an et fournira 52 000 personnes en énergie renouvelable. Il sera composé de 17 éoliennes Envision EN131-2,5MW qui sont particulièrement adaptées au régime de vent du lieu d'implantation. Actuellement en construction, ce parc de 17 turbines d'une puissance totale de 43 MW sera mis en service au printemps 2022.

Il suit les traces du premier projet sur lequel des éoliennes Envision ont été installées en France, "Entre Tille et Venelle", un parc de 40 MW en Bourgogne-Franche-Comté dont TRIG a fait l'acquisition en 2019.

La vente du projet « Vannier-Amance » a été réalisée via un appel d'offres réalisé par Envinergy, cabinet de conseil pour l'intermédiation et le financement des énergies renouvelables. Le projet a été financé par une banque française et européenne via un financement sans recours.

« Nous sommes très heureux que TRIG nous accorde toute sa confiance en investissant une seconde fois dans un parc équipé d'éoliennes Envision. Cela marque un nouveau pas dans la relation de partenariat que nous construisons entre nos deux organisations. » affirme Dorothée Privat, Directrice financière d'Envision Europe.

Eric Caradec, Directeur Général de Velocita Energies, se félicite également de cette opération : « Ce deuxième parc éolien d'Envision démontre notre volonté de soutenir la transition énergétique en France, et l'investissement de TRIG atteste de la qualité de nos projets et de nos services. La technologie des « turbines intelligentes » Envision a prouvé sa capacité à adresser d'une manière particulièrement pertinente les zones de ventsfaible. Après cette vente, nous continuerons à apporter notre savoir-faire pour assurer la construction, l'exploitation et la maintenance du parc en nous appuyant sur les solutions AIoT d'Envision Digital »

"Vannier-Amance" sera le quatorzième parc éolien à intégrer le portefeuille des actifs hexagonaux de TRIG, qui consolide ainsi sa présence en France. « Nous sommes ravis d'avoir renforcé notre partenariat avec le groupe Envision en France, que nous considérons comme un marché clé pour TRIG » affirme Richard Crawford, directeur d'InfraRed Capital Partners, société gestionnaire de TRIG.

Le parc éolien « Vannier-Amance» est implanté sur 3 communes de la Haute-Marne (52) au sud-est de Langres (Fayl-Billot, Pressigny et Pierremont-sur-Amance). Constitué de 17 machines, pour une puissance totale installée de 43 MW, il devrait produire 111 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique des habitants de Châlons et de Langres.

Développé et construit par Velocita Energies, il s'agit du 2eme parc éolien sur lequel seront installées des turbines de la marque Envision en France. Sa construction a déjà commencé et se poursuivra tout au long de l'année jusqu'à l'été 2021. L'exploitation et la maintenance seront assurées par Velocita Energies pendant toute la durée de vie du parc (25 ans).

Envision Energy est un groupe international actif dans tous les aspects de la transition énergétique : énergies renouvelables, procédés de stockage d'énergie, mobilité électrique, réseaux intelligents, solutions digitales de gestion de l'énergie. Envision Energy est notamment le 5ème fabricant mondial d'éoliennes, avec 24GW de puissance installée. Pour son implantation en France, Envision Energy a choisi Velocita Energies qui présentait un portefeuille de projets important à un stade très avancé de développement. Cette association d'un développeur et d'un turbinier permet au groupe d'intégrer l'ensemble des phases de la vie d'un parc éolien. www.envision-group.com

Depuis 2011, Velocita Energies développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens en France. La société compte 35 collaborateurs qui réunissent les compétences pour mener à bien un projet et assurer la gestion d'un parc éolien. Fin 2016, Velocita est entrée dans le groupe Envision Energy, 5ème fabricant mondial de turbines éoliennes avec 10 000 machines installées. Velocita Energies bénéficie ainsi de la solidité d'un grand groupe pour déployer des stratégies de croissance de son portefeuille via le développement de projets, des partenariats, l'acquisition de projets, et le renouvellement de parcs en fin de période d'exploitation. La double compétence de développeur et de turbinier est aussi un atout dans la perspective de porter des projets jusqu'aux appels d'offre. A ce jour, Velocita Energies a mis en service 193MW et construit 43MW en 2020. www.velocitaenergies.fr

TRIG (The Renewables Infrastructure Group Limited) propose des placements stables et de long terme à ses clients. TRIG investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable au Royaume-Uni, en France et en Europe du Nord. L'entreprise est administrée par InfraRed Capital Partners, un gestionnaire d'investissement international basé à Londres qui gère plus de 12 milliards de dollars de capitaux propres, et par Renewables Energy Systems (RES), l'un des principaux promoteurs et exploitants mondiaux de projets renouvelables. Depuis sa création il y a plus de 25 ans, InfraRed a lancé 17 fonds, dont deux sociétés cotées sur à la Bourse de Londres : HICL Infrastructure Company Limited et The Renewables Infrastructure Group Limited. https://www.trig-ltd.com/

