Envu fait état de progrès dans les domaines de la restauration des sols, de la santé publique, de la prévention des pertes alimentaires et bien d'autres encore

Le rapport de développement durable 2025 présente les résultats mesurables obtenus grâce aux solutions scientifiques environnementales d'Envu

CARY, Caroline du Nord, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Envu, une entreprise internationale spécialisée dans les sciences de l'environnement, a publié aujourd'hui son rapport de développement durable 2025, qui met en avant les progrès accomplis dans la réalisation de sa mission : promouvoir des environnements sains pour tous, partout dans le monde. Structuré autour de cinq piliers du développement durable – à savoir l'innovation, l'amélioration de la santé des espaces et des personnes, la résilience de la chaîne d'approvisionnement, la culture d'entreprise et la gouvernance –, ce rapport établit un lien entre la stratégie d'Envu et des résultats mesurables dans les espaces que ses clients exploitent et gèrent.

« Chez Envu, le développement durable n'est pas une initiative isolée. C'est un élément central de notre manière de prendre des décisions, de gérer les risques et de créer de la valeur à long terme », a déclaré Marine Sanouiller, directrice du développement durable. « Nous sommes fiers de vous présenter nos progrès réalisés en 2025, qui illustrent la manière dont les équipes d'Envu mettent en œuvre cette approche pour répondre aux besoins des clients et générer un impact mesurable. »

Parmi les points forts du rapport 2025, on peut citer :

113 000 hectares de terres restaurées, 275 000 hectares d'espaces verts préservés et protégés, et 94 espèces envahissantes pour lesquelles les produits Envu ont des utilisations homologuées, ce qui témoigne de leur contribution à la biodiversité, à la résilience des écosystèmes et à une gestion plus saine des paysages.

pour lesquelles les produits Envu ont des utilisations homologuées, ce qui témoigne de leur contribution à la biodiversité, à la résilience des écosystèmes et à une gestion plus saine des paysages. 3,7 millions de foyers protégés contre les maladies à transmission vectorielle , ce qui contribue aux efforts de santé publique dans les régions où les maladies mortelles transmises par les moustiques restent une préoccupation majeure.

, ce qui contribue aux efforts de santé publique dans les régions où les maladies mortelles transmises par les moustiques restent une préoccupation majeure. 96 millions de tonnes de céréales ont ainsi été préservées de la perte alimentaire , dépassant l'objectif à court terme fixé par l'Envu pour 2026, qui était de 75 millions de tonnes.

, dépassant l'objectif à court terme fixé par l'Envu pour 2026, qui était de 75 millions de tonnes. 54 000 km de voies ferrées sont protégés grâce au système « Smart Weeding » , qui aide les gestionnaires d'infrastructures à lutter contre la végétation de manière plus précise et plus efficace.

, qui aide les gestionnaires d'infrastructures à lutter contre la végétation de manière plus précise et plus efficace. Réduction de 18 % des émissions combinées de scope 1 et 2 et Validation par le SBTi des objectifs à court terme de scope 1, 2 et 3, faisant ainsi progresser la feuille de route de décarbonisation d'Envu.

Parmi les autres étapes marquantes, citons l'obtention d'une note « B » au CDP pour la divulgation des données relatives au carbone, l'obtention, pour la deuxième année consécutive, de la certification « Great Place to Work® » dans la catégorie, ainsi que la poursuite de la « Communication sur les progrès » de l'entreprise dans le cadre du Pacte mondial des Nations unies.

« Ce rapport montre non seulement que nous avons clairement progressé, mais il réaffirme également qui nous sommes et quelle direction nous prenons », a déclaré Gilles Galliou, PDG d'Envu. « Envu a été fondée avec pour seule priorité les sciences de l'environnement, et ces résultats montrent que cette orientation porte ses fruits. » « Nous sommes déterminés à tirer parti de cette dynamique en renforçant nos partenariats, en favorisant l'innovation et en aidant nos clients à réussir grâce à des solutions concrètes, à une gestion responsable et à notre expertise technique. »

Consultez le rapport de développement durable d'Envu pour l'année 2025.

À propos d'Envu

Fondée en 2022, Envu est une entreprise qui s'appuie sur de nombreuses années d'expérience dans le domaine des sciences de l'environnement et dont l'unique objectif est de promouvoir des environnements sains pour tous, partout dans le monde. Envu propose des services spécialisés dans les domaines suivants : Lutte professionnelle contre les nuisibles, sylviculture, plantes ornementales, golf, gestion de la végétation industrielle, pelouses et aménagement paysager, lutte contre les moustiques, et pâturages. Envu collabore avec ses clients pour concevoir des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins actuels et à ceux de demain. Le portefeuille d'Envu comprend plus de 250 marques reconnues et réputées. L'entreprise emploie plus de 1 000 personnes, est présente dans 100 pays et dispose de quatre pôles d'innovation mondiaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur , www.envu.com et.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et prévisions actuelles de la direction d'Envu. Divers risques, incertitudes et autres facteurs, connus ou inconnus, pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats, la situation financière, l'évolution ou les performances réels et futurs de la société et les estimations présentées ici. La société décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives ou à leur adaptation aux événements ou développements futurs.

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