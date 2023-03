Eric Li, homme d'affaires de premier plan, lance DreamSmart en réponse à une demande accrue de connectivité humaine

SINGAPOUR, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Eric Li, homme d'affaires international et entrepreneur technologique ayant fait ses preuves, voit un avenir où les gens travailleront, se déplaceront et interagiront de nombreuses façons nouvelles et encore inimaginables. Avec Ziyu Shen, il est sur le point de lancer une nouvelle société de holding, DreamSmart, qui a pour ambition de répondre à la demande accrue de connectivité humaine.

DreamSmart crée, investit et soutient des entreprises pionnières dans leur domaine et qui offrent des expériences qui changent la donne afin de débloquer la création de valeur pour tous. La société de holding développera des entreprises à croissance rapide faisant converger l'information, la communication et l'innovation en matière de transport pour accélérer l'avenir.

Le premier exemple de l'ambition de DreamSmart est la décision d'Eric et de Ziyu de combiner l'innovation avancée de Xingjishidai avec la longue expérience de Meizu dans la technologie des smartphones. Cette nouvelle entité, appelée Xingji Meizu Technology Group se concentrera sur la Chine et l'Asie. L'expérience, les compétences et le savoir-faire de la société de holding créeront les conditions parfaites pour que la fusion de Xingjishidai et Meizu s'épanouisse, accélérant ainsi son développement par un groupe de produits et de services de nouvelle génération.

En complément des opérations asiatiques de DreamSmart, Eric Li met en place une division distincte qui développera et apportera une technologie de pointe pour favoriser la connectivité et l'intégration numérique dans le reste du monde.

Eric Li sera le président de DreamSmart tout en continuant à être le président du groupe Geely Holding. Ziyu Shen occupera la fonction de vice-président de DreamSmart.

Eric Li a déclaré: "DreamSmart est un pionnier de l'intégration des mondes physique et numérique en faisant converger l'information, les communications et les expériences de transport. Nous avons la réputation d'investir dans des entreprises, nouvelles et anciennes, et de les faire croître rapidement. Notre objectif ici est d'investir dans des idées et des entreprises qui amélioreront la vie des gens."

Le siège de DreamSmart sera situé à Singapour.



