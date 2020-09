Essence téléassistance lance MDsense afin d'offrir aux personnes âgées une protection totale contre les chutes

Le constat est le suivant : les solutions actuelles de détection des chutes souffrent d'inexactitude et de manque de fiabilité, avec un taux élevé de fausses alarmes, les principaux acteurs de marché nous disent que c'est le plus gros problème dans la gestion des chutes chez les seniors.

Les statistiques montrent que plus de la moitié des personnes âgés ne portent pas réellement leur montre anti-chutes sur elles tout au long de la journée, dans leur domicile. Le fait que ces dispositifs ne soient pas portés expose considérablement les seniors lorsqu'ils chutent.

La promesse du capteur MDsense est de changer de paradigme passant d'une solution portée par la personne elle-même à des capteurs installés au mur. Mdsense permet aux aidants de réagir plus rapidement lorsqu'une chute est détecté tout en préservant la vie privée des résidents. Il n'a pas de fonction vidéo ou sonore, cela fonctionne de manière transparente : 24/7/7, sans fil, dans des pièces claires ou sombres, c'est étanche à l'eau et fait la distinction entre plusieurs personnes et les animaux de compagnie.

Les solutions de téléassistance sont en constante évolution, MDsense fait partie de la gamme [email protected] d'Essence, une solution de téléassistance avancée complète, certifiée et connectée au cloud. [email protected] utilise l'IA et le Machine Learning pour collecter des données et apprendre en permanence, pour permettre de réagir plus rapidement en cas de chute, assurer de meilleurs soins de la personne âgée et de meilleurs résultats.

Le Dr Haim Amir, fondateur et PDG d'Essence Group, a déclaré : « Les systèmes actuels de détection des chutes déportent la responsabilité d'alerter sur le bénéficiaire. MDsense permet de vivre en toute autonomie, prêt à servir en cas de besoin, offrant une réelle tranquillité d'esprit à la fois pour le sénior et les aidants. Avec ce lancement mondial, nous fournissons désormais une détection des chutes complète dans chaque pièce, ce que les solutions de téléassistance classiques actuelles ne pas en mesure de fournir. »

Barak Katz, directeur général d'Essence SmartCare, a déclaré : « Essence est fier de disrupter ce marché avec cette percée technologique, qui va permettre à nos clients de disposer d'un nouveau moyen de détection plus précis et plus sécurisant pour protéger les bénéficiaires. »

M. Katz a ajouté : « Notre vision chez Essence téléassistance est d'utiliser la technologie pour améliorer la vie des gens. Nous pensons que notre technologie multi-dimensions rendra la maison plus sûre, permettant aux personnes âgées et vulnérables de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions, avec moins de craintes de tomber dans leur domicile. »

À propos d'Essence

Essence est un fournisseur mondial de solutions de vie connectée IoT et de cybersécurité dans le secteur de la communication, de la sécurité et du maintien à domicile. S'appuyant sur 25 ans d'expérience et d'innovation avec une présence mondiale et 50 millions de périphériques déployés dans le monde, Essence s'engage à développer et à soutenir des solutions à forte valeur ajoutée et qui permettent aux seniors de vivre mieux avec plus d'autonomie. www.essence-grp.com

À propos d'Essence téléassistance

Essence téléassistance, fait partie du groupe Essence, nous développons des plates-formes IoT innovantes, pour les principaux acteurs du maintien à domicile.

Cela permet des soins préventifs, intelligents tout en étant en lien avec les services d'urgences, afin que les seniors puissent vivre pleinement leur vie, en toute quiétude, car ils savent que s'il y a un problème on viendra leur porter secours. Essence aide ces partenaires à les positionner à l'avant-garde des dernières innovations du marché, issues des remontés terrain.

www.essencesmartcare.com

Contact:

Rafi Zauer, Head of Marketing

Email: [email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1252557/Essence_SmartCare_MDsense.jpg

SOURCE Essence SmartCare