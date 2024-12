Ethara : LES PRATIQUES DE DURABILITÉ DU CIRCUIT YAS MARINA SE POURSUIVENT SUR LE SITE ABU DHABI GRAND PRIX 2024

ABU DHABI,UAE, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Les organisateurs de la Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 ont confirmé que leur série d'initiatives et de pratiques écologiques sera mise en œuvre lors de la prochaine 16e édition de la course sur le circuit de Yas Marina.

Solar Panels on Abu Dhabi Hill as part of Yas Marina Circuit's UN Sports for Climate Action Pledge Yas Marina Circuit installs LED Light System to Reduce Carbon Emissions up to 30 Percent

Pour aider à réduire l'impact des émissions de carbone sur le circuit de Yas Marina, Ethara a récemment annoncé qu'Aggreko Middle East - un fournisseur mondial de solutions énergétiques - était son partenaire officiel en matière de développement durable, prolongeant ainsi le partenariat à long terme entre les deux organisations qui a débuté en 2009.

Pendant le Grand Prix d'Abu Dhabi, Aggreko Middle East sera responsable de l'optimisation des émissions en introduisant du biodiesel, en gérant les charges énergétiques et en déployant des batteries de stockage alimentées par l'énergie solaire pendant la semaine de course. Ethara et Aggreko tenteront de s'appuyer sur les résultats impressionnants de l'année dernière lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2023, avec 40 % d'émissions en moins par rapport à 2022.

Des efforts visant à réduire les déchets alimentaires seront également déployés pendant le week-end de quatre jours. Ethara travaillera avec une série de parties prenantes pour mettre en place des méthodes innovantes afin de soutenir l'initiative gouvernementale Ne'ma National Food Loss and Waste et d'encourager la responsabilité sociale parmi les milliers de visiteurs présents tout au long du week-end de la course.

D'autres mesures écologiques seront adoptées, notamment un environnement sans plastique au centre des médias, au paddock, dans la voie des stands et dans les villas des équipes.

La durabilité est un objectif stratégique clé pour Ethara - à la fois sur et en dehors de la piste. L'installation d'un éclairage LED autour du circuit a permis de réduire la consommation d'énergie d'environ 30 %, contribuant ainsi à une diminution de 60 % des émissions. Avec un nouveau projet de parking solaire mis en place au début de l'année, les émissions d'Ethara devraient être réduites d'au moins 20 % supplémentaires.

L'engagement d'Ethara en matière d'initiatives et de pratiques durables a été reconnu par la FIA, qui a accordé au circuit de Yas Marina sa certification 3 étoiles - le plus haut niveau d'accréditation de l'organe directeur du sport automobile.

Ethara met également en œuvre son cadre de durabilité "The Ethara Edge", basé sur quatre piliers fondamentaux : l'utilisation responsable des ressources, l'optimisation de l'utilisation de l'eau, la mise en place d'un bouquet énergétique équilibré et la mise en œuvre d'actions en faveur du climat. Le cadre est ancré dans une structure de gouvernance solide qui s'appuie sur la validation par des tiers d'organismes mondiaux tels que l'Organisation internationale de normalisation et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que sur l'alignement avec des partenaires et des chefs de file du secteur, tout en continuant à montrer la voie en matière de gestion de l'environnement et de changement climatique.

En outre, le mois dernier, Ethara est devenue la première organisation de la région, et le circuit Yas Marina le premier circuit de F1 et piste de course professionnelle, à être membre du programme Green Operations & Advanced Leadership (GOAL). Cette adhésion soutient les plans globaux de l'exploitant du site pour s'aligner pleinement sur les stratégies de développement durable du gouvernement des Émirats arabes unis ainsi que sur le plan de développement durable de la Formule 1®, qui vise à permettre au championnat de réduire son empreinte carbone et de devenir net-zéro carbone d'ici 2030.

