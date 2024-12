Ethara: REEKS DUURZAAMHEIDSPRAKTIJKEN OP HET YAS MARINA CIRCUIT GAAT DOOR TIJDENS DE ABU DHABI GRAND PRIX 2024

ABU DHABI, UAE, 8 december 2024 /PRNewswire/ -- De organisatoren van de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 hebben bevestigd dat de lopende reeks groene initiatieven en praktijken zullen worden uitgevoerd tijdens de komende 16e editie van de race op het Yas Marina Circuit.

Solar Panels on Abu Dhabi Hill as part of Yas Marina Circuit's UN Sports for Climate Action Pledge Yas Marina Circuit installs LED Light System to Reduce Carbon Emissions up to 30 Percent

Om de impact van koolstofuitstoot op het Yas Marina Circuit te helpen verminderen, kondigde Ethara onlangs aan dat het een samenwerking is aangegaan met Aggreko Middle East als officiële duurzaamheidspartner. Hiermee bevestigt Ethara haar langdurige partnerschap met deze toonaangevende wereldwijde leverancier van energieoplossingen die in 2009 is begonnen.

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zal Aggreko Middle East verantwoordelijk zijn voor het optimaliseren van de uitstoot door de introductie van biodiesel, het beheren van de energiebelasting en het inzetten van door zonne-energie ondersteunde batterijopslag tijdens de raceweek. Ethara en Aggreko willen voortbouwen op de indrukwekkende resultaten van vorig jaar tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2023, waar 40 procent minder emissies werden bereikt in vergelijking met 2022.

Tijdens het vierdaagse weekend zullen er ook inspanningen worden geleverd om voedselverspilling tegen te gaan. Ethara zal samenwerken met een reeks belanghebbenden om innovatieve methoden uit te rollen ter ondersteuning van het overheidsinitiatief Ne'ma National Food Loss and Waste en om sociale verantwoordelijkheid aan te moedigen bij de duizenden bezoekers tijdens het raceweekend.

Andere milieuvriendelijke maatregelen zijn onder andere een plasticvrije omgeving in het Media Centre, de paddock, de pit lane en de teamvilla's.

Duurzaamheid is een belangrijke strategische doelstelling voor Ethara, zowel op als naast de baan. De installatie van LED-verlichting rond het circuit heeft geholpen om het stroomverbruik van het ontwerp met ongeveer 30 procent te verlagen, wat bijdraagt aan een vermindering van de uitstoot met 60 procent. Met een nieuw project voor een parkeergarage op zonne-energie die eerder dit jaar operationeel is geworden, zal de uitstoot van Ethara naar verwachting met nog eens minstens 20 procent dalen.

Ethara's inzet voor duurzame initiatieven en praktijken werd erkend door de FIA, die het Yas Marina Circuit een 3 sterren certificering toekende. Dit is de hoogste accreditatie van het motorsportbestuur.

Ethara implementeert ook haar duurzaamheidsraamwerk 'The Ethara Edge', gebaseerd op vier kernpijlers: Verantwoord gebruik van hulpbronnen, maximale waterefficiëntie, een evenwichtige energiemix en klimaatactie. Het raamwerk is geworteld in een robuuste bestuursstructuur dat gebruikmaakt van certificering door derden van wereldwijde organisaties zoals de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering, en afstemming met partners en industrieleiders om koploper te blijven op het gebied van milieubeheer en klimaatverandering.

Bovendien was Ethara vorige maand de eerste organisatie in de regio, en Yas Marina Circuit het eerste F1-circuit en professioneel racecircuit, die aan het GOAL-programma (Green Operations & Advanced Leadership) deelnamen. Het lidmaatschap ondersteunt de algemene plannen van de exploitant van het evenement om zich volledig aan te sluiten bij de duurzaamheidsstrategieën van de regering van de VAE en het milieuduurzaamheidsplan van Formula 1®, dat tot doel heeft de CO2-voetafdruk van het kampioenschap te verminderen en tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.

