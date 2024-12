Ethara : YAS ALL IN : UN WEEK-END DE COURSES, DE DIVERTISSEMENTS ET D'AVENTURES DANS TOUT ABU DHABI PENDANT LE WEEK-END DU GRAND PRIX

Alors que l'émirat continue de se profiler comme un centre sportif mondial, les détenteurs de billets peuvent optimiser leur séjour dans la capitale - des parcs à thème de l'île de Yas aux sites culturels emblématiques, en passant par d'autres avantages complémentaires.

ABU DHABI, EAU, 8 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les grands événements sportifs font de plus en plus partie intégrante du tissu culturel d'Abu Dhabi, les organisateurs du Formule 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix contribuent à améliorer continuellement la gamme d'offres disponibles pour les visiteurs ou les résidents pendant le week-end de la course.

Etihad Airways Flyover at the 2023 Abu Dhabi Grand Prix Enjoy Complimentary Access to Ferrari World with a Full Weekend Abu Dhabi GP ticket

Contribuant de manière importante à l'industrie touristique d'Abu Dhabi, les grands événements sportifs tels que le Grand Prix d'Abu Dhabi ont permis d'attirer près de 24 millions de visiteurs l'année dernière, qui ont dépensé 1,165 milliard d'AED pendant la semaine de la course en 2023.

Le Grand Prix de Formule 1® Etihad Airways d'Abu Dhabi, qui en est à sa 16e édition, n'est pas seulement une course : il est devenu une célébration épique de la vitesse, de l'excitation et de l'aventure, qui ne cesse de croître d'année en année. Son succès permanent contribue à la croissance économique et à l'amélioration des infrastructures, ce qui permet d'attirer davantage d'événements sportifs.

Pour mettre en valeur ce que la ville a de mieux à offrir, cette année, le billet #AbuDhabiGP est un passeport pour un week-end de sensations fortes inégalées " Yas All In ", donnant accès à des attractions de classe mondiale, des lieux culturels emblématiques et des expériences inoubliables à travers Abu Dhabi.

Les détenteurs de billets pourront profiter d'une foule d'avantages et d'offres exclusives pour optimiser leur expérience, y compris un accès gratuit d'une journée à l'un des parcs à thème emblématiques de l'île de Yas : Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi et SeaWorld Abu Dhabi. Les fans peuvent également bénéficier d'avantages supplémentaires, notamment l'accès au zoo Emirates Park et à Snow Abu Dhabi. Ces avantages sont valables pour tous les détenteurs de billets de 3 et 4 jours, du 4 au 9 décembre 2024, et offrent de nombreuses possibilités d'améliorer leur expérience à Abu Dhabi.

Pour ceux qui recherchent un enrichissement culturel, le billet #AbuDhabiGP offre également une entrée gratuite au Louvre Abu Dhabi et à Qasr Al Watan. Ces destinations emblématiques permettent aux fans de s'immerger dans le patrimoine des Émirats arabes unis et dans une série d'œuvres d'art mondiales, élevant leur week-end au-delà de l'action sur le circuit de Yas Marina.

Nouveauté cette année, les spectateurs auront également accès à la course d'endurance des 12 heures du Golfe, qui se déroulera sur le circuit de Yas Marina les 14 et 15 décembre 2024. Cet événement à haute teneur en oxygène présente des courses GT non-stop et prolonge le plaisir du sport automobile pour les fans.

En plus de ces avantages exclusifs, tous les détenteurs de billets pour le #AbuDhabiGP peuvent bénéficier d'un accès gratuit aux FAB After-Race Concerts à l'Etihad Park. La programmation de 2024 promet des spectacles électrisants, à commencer par le jeudi 5 décembre, avec Teddy Swims et la sensation DJ sud-coréenne Peggy Gou. Les stars mondiales Maroon 5 feront leurs débuts au Yasalam présenté par e& le vendredi 6 décembre, suivies par l'énergie explosive d'Eminem, 15 fois récompensé aux Grammy Awards, le samedi 7 décembre. Le week-end s'achèvera par une prestation exceptionnelle du groupe Muse, deux fois récompensé aux Grammy Awards, le dimanche 8 décembre.

Des journées pleines d'adrénaline sur le circuit de Yas Marina aux soirées remplies de musique de classe mondiale et de divertissements immersifs, le Grand Prix de Formule 1® Etihad Airways Abu Dhabi 2024 offre aux fans la possibilité de vivre l'expérience ultime d'Abu Dhabi.

Pour plus de détails sur la façon de profiter au maximum de l'événement de cette année, visitez www.abudhabigp.com ou téléchargez l'application Abu Dhabi GP.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575753/Etihad_Airways.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575754/Ferrari_World.jpg