Ethara: YAS ALL IN: EEN WEEKEND VOL RACES, ENTERTAINMENT EN AVONTUUR IN HEEL ABU DHABI TIJDENS HET GRAND PRIX-WEEKEND

Omdat het emiraat zich blijft profileren als een wereldwijd sportcentrum, kunnen tickethouders hun tijd in de hoofdstad maximaal besteden aan een waaier van gebeurtenissen: van de themaparken op Yas Island tot de iconische culturele bezienswaardigheden en andere gratis voordelen.

ABU DHABI, UAE, 8 december 2024 /PRNewswire/ -- Nu grote sportevenementen steeds meer deel uitmaken van het cultuurgoed van Abu Dhabi, helpen de organisatoren van de Formule 1® Etihad Airways Grand Prix Abu Dhabi om het aanbod voor bezoekers en inwoners tijdens het raceweekend voortdurend te verbeteren.

Grote sportactiviteiten zoals de Grand Prix van Abu Dhabi leveren een belangrijke bijdrage aan de toeristische sector van Abu Dhabi. Deze trok vorig jaar bijna 24 miljoen bezoekers die tijdens de raceweek in 2023 in totaal AED 1,165 miljard uitgaven.

Etihad Airways Flyover at the 2023 Abu Dhabi Grand Prix Enjoy Complimentary Access to Ferrari World with a Full Weekend Abu Dhabi GP ticket

De Formule 1® Etihad Airways Grand Prix van Abu Dhab vindt dit jaar plaats voor de 16e keer. Niet alleen is het een race, maar ook een episch feest van snelheid, spanning en avontuur dat elk jaar groter wordt. Het voortdurende succes draagt bij aan economische groei en meer infrastructuur, wat weer meer sportevenementen aantrekt.

Om het beste dat de stad te bieden heeft onder de aandacht te brengen, is het #AbuDhabiGP-ticket dit jaar een paspoort voor een weekend vol ongeëvenaarde 'Yas All In'-opwindende belevenissen, met toegang tot attracties van wereldklasse, iconische culturele bezienswaardigheden en onvergetelijke ervaringen in heel Abu Dhabi.

Tickethouders kunnen zich verheugen op een groot aantal voordelen en exclusieve aanbiedingen voor topervaringen, waaronder een dag gratis toegang tot een van de iconische themaparken van Yas Island: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi en SeaWorld Abu Dhabi. Fans kunnen ook profiteren van extra voordelen, zoals toegang tot Emirates Park Zoo en Snow Abu Dhabi. Deze voordelen zijn geldig voor alle houders van een 3-daags of 4-daags ticket van 4-9 december 2024 en bieden verschillende manieren om de Abu Dhabi-ervaring te verbeteren.

Voor wie op zoek is naar culturele verrijking, biedt het #AbuDhabiGP-ticket ook gratis toegang tot Louvre Abu Dhabi en Qasr Al Watan. Op deze iconische bestemmingen kunnen fans in het erfgoed van de VAE duiken en een reeks kunstwerken van over de hele wereld bekijken, waardoor naast de actie op het Yas Marina Circuit het weekend nog verder wordt opgeschaald.

Nieuw dit jaar is 12-uurs endurancerace van de Golf die toegankelijk is voor racebezoekers. De race wordt gehouden op 14 en 15 december 2024 in het Yas Marina Circuit. Dit supersnelle evenement laat non-stop GT-raceactie zien en vergroot de motorsportspanning voor fans.

Naast deze exclusieve voordelen hebben alle #AbuDhabiGP tickethouders gratis toegang tot de FAB After-Race Concerten in Etihad Park. De line-up van 2024 belooft opwindende optredens, te beginnen op donderdag 5 december met Teddy Swims en de Zuid-Koreaanse dj-sensatie Peggy Gou. Wereldiconen Maroon 5 maakt zijn debuut in Yasalam presented by e& op vrijdag 6 december, gevolgd door de explosieve energie van 15-voudig Grammy Award-winnaar Eminem op zaterdag 7 december. Het weekend wordt afgesloten met een spetterend optreden van 2-voudig Grammy-winnaar Muse op zondag 8 december.

De Formule 1® Etihad Airways Grand Prix van Abu Dhabi 2024 biedt fans de kans om te genieten van de ultieme Abu Dhabi-ervaring, van sensationele dagen op het Yas Marina Circuit tot avonden vol muziek van wereldklasse en meeslepend entertainment.

Ga voor meer informatie over hoe je het meeste uit het evenement van dit jaar kunt halen naar www.abudhabigp.com of download de Abu Dhabi GP-app.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575753/Etihad_Airways.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575754/Ferrari_World.jpg