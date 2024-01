Eureka inaugure une nouvelle ère d'innovation en matière de nettoyage domestique au CES 2024

Pour célébrer ses 115 ans, Eureka présente l'aspirateur robot J20 et l'aspirateur multifonction OmniVerseTM, des technologies novatrices pour un nettoyage efficace et sans effort

LAS VEGAS, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Eureka, leader centenaire des solutions de nettoyage domestique, a célébré son 115e anniversaire par une forte présence au salon CES de cette année. Lors d'un événement de lancement important, Eureka a dévoilé ses solutions de nettoyage innovantes, y compris l'aspirateur robotique révolutionnaire Eureka J20 et le puissant aspirateur multifonction Eureka OmniVerseTM. Ces produits témoignent de la nouvelle ère d'avancées technologiques de la marque et de son engagement en faveur de solutions modernes d'entretien ménager.

eureka J20 image_5016365_79289179

Eureka : une marque centenaire tournée vers l'avenir

Depuis sa création en 1909, Eureka est synonyme d'innovation et de qualité dans le domaine de l'entretien ménager. Cette année, la marque a lancé son nouveau slogan « Life, there's a Eureka for that » (la vie, il y a un Eureka pour ça), qui reflète sa mission : fournir des solutions de nettoyage complètes pour chaque foyer et chaque style de vie. La gamme de produits Eureka, des aspirateurs sans fil aux aspirateurs verticaux, en passant par les nettoyeurs de tapis portables et les robots nettoyeurs, répond parfaitement aux besoins évolutifs des ménages modernes.

Eureka J20 : un aspirateur robot pionnier aux capacités inégalées

Eureka est heureux de présenter l'Eureka J20, qui va redéfinir le marché des aspirateurs robots. Le système innovant de nettoyage RollRenewTM du J20 utilise un balai à bande cyclique et un système de double réservoir d'eau pour s'assurer que le balai utilise toujours de l'eau fraîche pendant le nettoyage. Ce système contraste avec les robots conventionnels qui n'ont généralement pas de mécanisme d'élimination de l'eau sale pendant le nettoyage, ce qui fait du J20 une innovation dans le domaine du nettoyage robotisé des sols. La technologie de nettoyage de pointe permet au J20 de s'attaquer facilement aux taches difficiles et séchées, telles que le vin rouge, la sauce tomate et les taches de café.

En plus de ses capacités de nettoyage avancées, l'Eureka J20 est doté d'une puissante aspiration de 8 000 Pa, capable de ramasser les poussières fines et les débris plus importants.

L'expérience utilisateur du J20 est encore améliorée par sa station de base tout-en-un, qui combine plusieurs fonctionnalités telles que le vidage entièrement automatique du réservoir à poussière, le lavage et le séchage de la serpillière, la collecte de l'eau sale, le remplissage de l'eau propre et l'ajout de détergent. En outre, un système de ventilation avec ventilateur intégré assure le contrôle des odeurs pour maintenir un environnement frais et propre dans votre maison.

Le très attendu aspirateur robot Eureka J20 arrivera sur le marché en avril 2024, avec un prix de vente suggéré par le fabricant de 1 399 $.

Jusqu'au 30 mars 2024, Eureka propose une offre exclusive à ses clients potentiels. Les personnes intéressées sont invitées à s'abonner à l'URL suivante : https://event.eureka.com/. Lors de leur inscription, ils recevront un code de réduction exclusif d'une valeur de 300 $.

Eureka OmniVerseTM : un aspirateur vertical qui redéfinit l'efficacité et la commodité

Eureka est également heureux de lancer l'OmniVerseTM, le compagnon de nettoyage ultime qui combine innovation, puissance et polyvalence. Sa technologie innovante QuickShift permet à l'utilisateur de soulever, d'abaisser et de retirer le réservoir de façon transparente pour faciliter le nettoyage de toutes les zones de la maison, même les endroits difficiles à atteindre comme les dessous de meubles, les coins étroits et les escaliers. La conception à double moteur et les commandes de type de sol permettent un nettoyage optimisé et approfondi sur une grande variété de surfaces.

De plus, l'OmniVerseTM est doté d'un rouleau brosse anti-emmêlement, ce qui permet de maintenir une performance optimale et d'éliminer les difficultés liées au démêlage des cheveux et à l'élimination des débris. Son système de filtration HEPA à joint complet capture 99,9 % de la poussière, des squames et des allergènes*, ce qui en fait un choix idéal pour les propriétaires d'animaux et garantit un espace plus frais et plus sain. De plus, l'OmniVerseTM est équipé de lumières LED qui éclairent le chemin à suivre pour un nettoyage minutieux et précis.

L'Eureka OmniVerseTM est actuellement disponible à l'achat au prix de 199,99 $.

*Selon la norme ASTMF1977, particules de 0,3 micron et plus.

À propos d'Eureka

Fondée en 1909 à Détroit, Michigan, États-Unis, Eureka® propose une gamme complète d'aspirateurs, y compris des aspirateurs droits, des aspirateurs-traîneaux, des aspirateurs-balais, des aspirateurs portatifs, des aspirateurs sans fil et des aspirateurs-robots. Depuis plus de 100 ans, Eureka continue d'innover et de mettre sur le marché des produits nouveaux et passionnants, ce qui en fait une marque connue en Amérique du Nord et dans le monde entier. Eureka® a été racheté par Midea America Corp. en 2016, un partenariat qui associe l'héritage d'Eureka aux capacités de fabrication étendues et à la couverture complète du marché de Midea. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eureka.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2314875/eureka_J20.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2314876/image_5016365_79289179.jpg