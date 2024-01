Eureka inaugura una nuova era di innovazione nelle pulizie di casa al salone CES 2024

Eureka festeggia i 115 anni di attività e lancia le pionieristiche tecnologie dell'aspirapolvere robot J20 e dell'aspirapolvere multifunzione OmniVerseTM, per pulizie all'insegna dell'efficienza e della facilità

LAS VEGAS, 10 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Eureka, da un secolo leader nelle soluzioni per le pulizie di casa, celebra il suo 115° anniversario con una forte presenza all'edizione del CES di quest'anno. Nel corso di un importante evento di lancio, Eureka ha svelato le sue innovative soluzioni di pulizia, come il rivoluzionario robot aspirapolvere Eureka J20 e il potente aspirapolvere multifunzione Eureka OmniVerseTM. Questi prodotti rappresentano una nuova era di progresso tecnologico del marchio e il suo impegno verso le soluzioni di pulizia della casa moderna.

eureka J20 image_5016365_79289179

Eureka: un brand secolare proiettato al futuro

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1909, Eureka è sinonimo di innovazione e qualità nelle pulizie di casa. Quest'anno il marchio ha presentato il nuovo slogan "Life, there's a Eureka for that" (Vita, c'è un Eureka per tutto), che cattura l'essenza della missione dell'azienda: fornire soluzioni di pulizia complete per ogni casa e stile di vita. La linea dei prodotti Eureka, dagli aspirapolvere senza fili e verticali fino alle lavamoquette portatili e ai robot di pulizia, è perfetta per le esigenze dinamiche delle abitazioni moderne.

Eureka J20: un robot aspirapolvere rivoluzionario, con capacità senza confronti

Eureka è entusiasta di presentare Eureka J20, che ridefinirà il mercato dei robot aspirapolvere. L'innovativo lavapavimenti RollRenewTM di J20 utilizza un panno con cinghia rotante e un sistema a doppio serbatoio dell'acqua, per garantire l'uso di acqua sempre pulita durante il lavaggio dei pavimenti. Si tratta di una soluzione che si differenzia dai robot tradizionali, che in genere non dispongono di un meccanismo per rimuovere l'acqua sporca durante la pulizia, e che fa di J20 un prodotto rivoluzionario nel lavaggio dei pavimenti con robot. L'avanzata tecnologia lavapavimenti consente a J20 di eliminare in tutta semplicità macchie ostinate e secche, come vino rosso, salsa di pomodoro e caffè versati.

Oltre alle avanzate capacità di pulizia dei pavimenti, Eureka J20 vanta una forte potenza di aspirazione da 8000Pa che gli permette di raccogliere polvere sottile e sporco più grande.

L'esperienza utente con J20 è ulteriormente migliorata dalla stazione base integrata che combina diverse funzionalità, come lo svuotamento totalmente automatico del contenitore della polvere, il lavaggio e l'asciugatura del panno, la raccolta dell'acqua sporca, il rabbocco dell'acqua pulita e l'aggiunta del detergente. Un sistema di ventilazione integrato con ventola incorporata garantisce inoltre il controllo degli odori, per mantenere un ambiente fresco e pulito nella vostra casa.

L'attesissimo robot aspirapolvere Eureka J20 debutterà sul mercato nel mese di aprile 2024 a un prezzo al dettaglio consigliato (MSRP) di 1.399 dollari USA.

Da oggi, e fino al 30 marzo 2024, propone un'offerta esclusiva ai suoi potenziali clienti. Le persone interessate sono invitate a registrarsi al seguente URL: https://event.eureka.com/. A seguito della sottoscrizione si riceverà un codice esclusivo per uno sconto del valore di 300 dollari USA.

Eureka OmniVerseTM: Un aspirapolvere verticale che ridefinisce efficienza e convenienza

Eureka inoltre è entusiasta di lanciare OmniVerseTM, il miglior compagno per le pulizie che combina innovazione, potenza e versatilità. La sua innovativa tecnologia QuickShift consente agli utenti di sollevare, abbassare ed estrarre il contenitore del filtro in modo fluido, per semplificare la pulizia di ogni area della casa, persino dei punti più difficili da raggiungere: sotto i mobili, negli angoli stretti e sulle scale. Il design a doppio motore e i controlli per l'adattamento al tipo di pavimentazione garantiscono la pulizia ottimale e accurata di un'ampia varietà di superfici.

Il modello OmniVerseTM è anche dotato di spazzola antigroviglio che garantisce performance ottimali ed elimina il fastidio di dover districare i capelli e rimuovere lo sporco. Il sistema di filtraggio HEPA totalmente a tenuta stagna cattura il 99,9% di polvere, desquamazioni di animali e allergeni* e, garantendo ambienti più freschi e sani, lo rende la scelta ideale per i proprietari di animali domestici. OmniVerseTM presenta inoltre delle luci LED che illuminano il percorso, per un'esperienza di pulizia più completa e precisa.

Eureka OmniVerseTM attualmente è disponibile al prezzo di vendita di 199,99 dollari USA.

*In base ad ASTMF1977, particelle da 0,3 micron e superiori.

Informazioni su Eureka

Fondata nel 1909 a Detroit, Michigan, USA, Eureka® offre una linea completa di aspirapolvere, tra cui modelli verticali, a trascinamento, scope elettriche, aspirabriciole, prodotti senza fili e robot aspirapolvere. Da più di 100 anni, Eureka continua a innovare e a portare sul mercato nuovi prodotti entusiasmanti, diventando un nome familiare nell'America settentrionale e in tutto il mondo. Nel 2016 Eureka® è stata rilevata da Midea America Corp., un partenariato che combina la storia di Eureka con le ricche capacità produttive e la vasta copertura dei mercati di Midea. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.eureka.com.

