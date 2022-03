European Cargo Limited annonce un investissement pour accélérer sa croissance

BOURNEMOUTH, Angleterre, 28 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le 22 février 2022, European Cargo Limited (« ECL ») a conclu un important investissement minoritaire par Priority 1 Logistics Holdings LLC, une nouvelle filiale de Priority 1 Holdings LLC (« Priority 1 ») établie aux États-Unis. Le produit de cet investissement servira à éliminer ses dettes envers des tiers, à convertir la flotte d'A340 d'EAL en cargos complets, à acquérir des avions supplémentaires, à effectuer des contrôles de maintenance intensifs et à verser des dividendes à ses actionnaires.

Paul Stoddart, président d'ECL, a déclaré : « Il s'agit d'une étape majeure dans la croissance d'European Cargo. Nous avons positionné notre compagnie aérienne de manière à fournir à nos précieux clients du fret un pont aérien fiable pour répondre à la demande croissante de fret aérien. L'investissement de Priority 1 dans ECL nous aidera à poursuivre la construction d'une entreprise durable, prospère et rentable après l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de l'aviation en raison de la pandémie de COVID-19. Ce partenariat avec Priority 1 nous apporte des ressources financières supplémentaires ainsi qu'une expertise approfondie en matière d'aviation commerciale, ce qui nous permettra d'accroître notre capacité et de répondre aux demandes de nos clients, qui s'accélèrent rapidement. »

Douglas Brennan, président exécutif de Priority 1, a déclaré : « L'expansion des activités de Priority 1 sur le marché du fret représente une opportunité très intéressante compte tenu de la demande excessive d'avions de fret fiables en raison des fortes tendances sur le marché, notamment l'importance croissante du commerce en ligne et la livraison fiable d'EPI dans le monde entier. Paul Stoddart et son équipe compétente chez ECL ont développé d'énormes capacités dans le domaine de l'aviation et, ensemble, nous aiderons à alimenter la croissance d'ECL pour construire un puissant opérateur de fret mondial. »

Le capital pour l'investissement d'ECL a été fourni par des fonds gérés par Blackrock Financial Management Inc., qui a récemment fourni à Priority 1 une facilité d'emprunt de premier rang pour refinancer sa dette existante et développer sa plateforme d'aviation unique.

NatAlliance Securities, LLC a agi en tant que conseiller de Priority 1 Logistics Holdings tant pour la levée de fonds pour cette dette de premier rang que pour son investissement dans ECL.

À PROPOS D'EUROPEAN CARGO LIMITED : European Aviation Group, fondé en 1989 par Paul Stoddart, comprend ECL, qui exploite une flotte unique d'avions long-courriers emblématiques Airbus A340. Offrant un service rapide et convivial, European Cargo a contribué à faire de l'aéroport international historique de Bournemouth, en Angleterre, une plateforme de fret aérien fiable, rentable et stratégique.

À PROPOS DU GROUPE PRIORITY 1

Fondé en 2017 par Douglas Brennan, le groupe Priority 1 fournit des solutions logistiques aériennes mondiales pour répondre aux exigences commerciales et gouvernementales uniques dans l'industrie aérospatiale et de la défense, y compris le renseignement, la surveillance et la reconnaissance habités pour le gouvernement américain et ses pays partenaires.

À PROPOS DE NATALLIANCE

NatAlliance Securities, LLC est un courtier agréé par la FINRA, dont le siège social se trouve à Austin, au Texas. NatAlliance est une boutique de services financiers complets qui offre des services de banque d'investissement, d'actions et de négociation de titres à revenu fixe institutionnels.

