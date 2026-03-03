Expandi Limited acquiert Kompass pour créer la principale plateforme européenne de données B2B, médias et marketing alimenté par l'IA

PARIS, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Expandi Limited a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 100 % de Kompass dans le cadre d'une opération transformative qui crée le plus grand fournisseur indépendant européen de données, technologies, médias et services B2B, sur un marché longtemps dominé par des acteurs américains.

Expandi Limited Acquires Kompass to Create Leading European B2B Data, Media and AI-Powered Marketing Platform Expandi Group Logo

Avec cette acquisition, le groupe combiné – qui compte plus de 250 collaborateurs répartis dans 8 pays – sera idéalement positionné pour proposer de véritables solutions de bout en bout à toute entreprise souhaitant promouvoir et vendre ses produits et services à des clients professionnels sur les six continents.

Raffaele Apostoliti assumera également la fonction de CEO de Kompass, en plus de son rôle actuel chez Expandi, tandis que l'actuel CEO de Kompass restera Strategic Advisor afin d'assurer la continuité et l'orientation stratégique pendant la phase d'intégration. L'ensemble des actionnaires actuels de Kompass deviendront actionnaires d'Expandi, confirmant ainsi leur fort soutien au projet de création d'un champion européen dans le secteur technologique B2B.

Un nouveau champion européen du B2B Adtech, Martech et Media

Kompass apporte au nouveau groupe :

Une base de données inégalée de plus de 70 millions d'entreprises dans le monde et une suite de prospection alimentée par l'IA, « Easybusiness »

Plus de 20 distributeurs internationaux assurant une forte présence locale

Kompass.com, disponible en 25 langues, l'un des sites B2B les plus visités au monde et la plus grande marketplace européenne avec 4 millions de visiteurs mensuels, permettant aux annonceurs d'atteindre des acheteurs dans plus de 50 pays

Expandi apporte :

Des plateformes technologiques de premier plan en B2B Adtech et Martech, récompensées et reconnues par les analystes internationaux

Une expertise approfondie dans l'orchestration de campagnes B2B multicanales pilotées par la donnée pour des marques globales et régionales

Ensemble, Expandi et Kompass formeront la plus grande plateforme intégrée européenne d'information et d'activation B2B, combinant données propriétaires, portée média et capacités d'exécution au sein d'une même structure.

Une attention particulière sera portée à la vaste communauté d'importateurs et d'exportateurs récemment impactés par le renforcement des barrières au commerce mondial, qui pourront désormais s'appuyer sur une plateforme reconnue à l'échelle internationale pour promouvoir et vendre leurs produits.

D'une alliance stratégique à une intégration complète

Les deux organisations ont noué une alliance stratégique en mai 2025 et, au cours des neuf derniers mois, ont déjà lancé plusieurs initiatives conjointes, notamment :

Une stack de données unifiée combinant les données firmographiques et l'intelligence basée sur la recherche IA de Kompass avec les signaux média d'Expandi

L'intégration de Kompass.com avec B2BStars.com afin de créer une expérience fluide, de la découverte de données à l'activation des campagnes

Une nouvelle génération de solutions basées sur l'IA, incluant :

- Une offre de « purchase intent » combinant de manière unique les données comportementales issues des médias d'Expandi avec les données d'intention issues de la recherche de Kompass

- Une classification des activités pilotée par l'IA, permettant d'affiner la segmentation au-delà des codes traditionnels

- Un produit en ligne basé sur l'IA, KSales, permettant aux utilisateurs d'explorer les marchés, d'identifier des cibles et de générer des insights en langage naturel

Dans les mois à venir, le nouveau groupe annoncera d'autres produits et services alimentés par l'IA, illustrant la transformation de l'ensemble de son offre – de la découverte d'audience à l'activation personnalisée et à la mesure de performance.

Justification stratégique et bénéfices pour les clients

En combinant la profondeur et l'étendue des données B2B mondiales de Kompass avec les plateformes d'activation et les capacités média d'Expandi Limited, les clients bénéficieront de :

Un partenaire unique pour les données, la stratégie, les médias, la technologie et les services en EMEA, Amériques et APAC

Une meilleure couverture du mid-market et des segments « long tail », souvent sous-servis par les acteurs centrés sur les États-Unis

Des garanties renforcées en matière de souveraineté des données et de conformité pour les clients européens, grâce à des infrastructures et équipes basées en Europe

Une mise sur le marché plus rapide : de l'identification des clients idéaux à l'exécution de campagnes omnicanales et à la mesure du ROI au sein d'un écosystème intégré

Citations

« Cette acquisition majeure ne concerne pas uniquement la taille ; il s'agit d'offrir aux marketeurs B2B et aux entreprises orientées export un partenaire unique capable de les accompagner de bout en bout, des données et insights jusqu'à l'activation média et à des résultats business mesurables. Nous sommes pleinement alignés avec les prévisions de principaux analystes du secteur : les marketplaces B2B deviennent des composantes essentielles et intégrées du mix marketing moderne et des moteurs clés de la transition vers des canaux digitaux en libre-service. Expandi et Kompass offriront aux entreprises la solution idéale pour "trouver et être trouvées", avec un recours croissant à l'intelligence artificielle. » Raffaele Apostoliti, CEO, Expandi Limited

« Kompass a toujours eu une mission claire : aider les entreprises à trouver de nouveaux clients et à se développer au-delà de leurs marchés domestiques. Nous avons déjà développé des solutions de pointe basées sur l'intelligence artificielle. Mais unir nos forces avec Expandi constitue la prochaine étape naturelle de ce parcours. Nos clients continueront de bénéficier des atouts qui font notre réputation – la profondeur et la qualité de notre base de données mondiale, une recherche assistée par l'IA et une forte présence locale – tout en accédant à de nouvelles capacités puissantes en matière de médias digitaux, de données d'intention et de solutions pilotées par l'intelligence artificielle. Je suis ravi de rester étroitement impliqué afin de soutenir ce nouveau chapitre et d'assurer la continuité pour nos équipes, partenaires et clients à travers le monde. » Patrick Coupier, CEO Kompass

« Cette acquisition marque une étape cruciale dans l'évolution de l'écosystème B2B européen. En combinant l'expertise mondiale de Kompass en matière d'analyse de données et de présence sur les marchés avec les plateformes d'activation et les capacités médias basées sur l'IA d'Expandi, le groupe crée une plateforme de données et d'engagement B2B complète et unique en son genre. Nous constatons une convergence croissante entre les places de marché B2B et les médias axés sur les données, qui deviennent des composantes essentielles des stratégies de commercialisation modernes. Expandi-Kompass est idéalement positionnée pour mener cette transformation, notamment pour les entreprises de taille moyenne et celles tournées vers l'exportation. » Mohamed Alaa Saayed, VP & Fellow – Digital Content Services – Frost & Sullivan

À propos d'Expandi

Expandi Group est un fournisseur européen de premier plan de technologies marketing B2B et de solutions de données, accompagnant des clients dans plusieurs pays grâce à des plateformes primées pour le ciblage d'audience, l'activation de campagnes et la mesure de performance. Avec des bureaux à Londres, Madrid, Milan, Munich et Paris, Expandi combine technologie propriétaire et expertise sectorielle approfondie pour aider les marques B2B à accélérer leur croissance.

À propos de Kompass

Fondée il y a plus de 80 ans, Kompass a construit la base de données d'entreprises B2B la plus complète au monde, couvrant 70 millions d'entreprises sur six continents. Grâce à son réseau de distributeurs internationaux et à sa plateforme phare Kompass.com – disponible en 25 langues et attirant 4 millions de visiteurs mensuels – Kompass met en relation acheteurs et fournisseurs à l'échelle mondiale, avec une forte présence dans les secteurs de l'industrie, du commerce international et de la fabrication.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2922215/Expandi_Acquires_Kompass.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2651965/5818416/Expandi_Group.jpg

Contacts presse :

Paola Dotti

[email protected]