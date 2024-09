Expleo et Ipsos présentent leur première étude conjointe : "AI Integration Report"

PARIS, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Expleo, acteur global de l'ingénierie, de la technologie et du conseil a mené une étude en collaboration avec Ipsos, intitulée « Intégrer l'IA : aborder la prochaine vague de transformation des entreprises »

À l'heure où l'IA est en passe de devenir la technologie déterminante de notre génération, son intégration rapide dans toutes les strates des entreprises européennes sera un point déterminant de compétitivité pour le continent.

L'objectif de l'enquête menée par Ipsos pour Expleo : recueillir les témoignages de 803 dirigeants européens pour comprendre l'intégration de l'Intelligence Artificielle à différents niveaux, celui de leur secteur, de leur entreprise et celui des produits et services qu'ils entendent mettre sur le marché.

Un des enseignements majeurs de cette étude est qu'il existe une réelle dissonance entre la perception d'une très forte intégration de l'IA dans son secteur d'activité et la réalité de cette intégration à l'échelle de son entreprise. Un effet « mirage » que les entreprises tentent de compenser en mobilisant leurs efforts, tous secteurs confondus pour s'approprier cette technologie transformative.

Pour 47 % des dirigeants Français interrogés, la transformation de leur industrie est bien en cours.

36 % des dirigeants pensent que l'IA a déjà commencé à impacter leur propre secteur d'activité.

Seuls 23% reconnaissent que l'IA a déjà transformé leur entreprise.

Et, 34 % considèrent que la résistance des salariés sera le frein majeur à l'intégration de l'IA dans leur entreprise.

Intégration de l'IA dans les organisations : derrière l'optimisme général, des contraintes à ne pas négliger

Les entreprises françaises ont-elles les moyens d'accélérer cette intégration ? Cette dernière est conditionnée par l'utilisation et le déploiement d'outils qui exigent une très grande agilité. Or, celle-ci est déjà un défi pour un grand nombre d'entreprises et elle n'est pas toujours au rendez-vous, selon les secteurs d'activités.

Logiquement, les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse du secteur aéronautique, spatial, de la production manufacturière, de la distribution ou de la banque. Les décideurs des entreprises de services bancaires et financiers - déjà hautement digitalisées et où la data, carburant de l'IA, est abondante - sont les plus avancées dans le déploiement de l'IA en interne, suivi par les secteurs des sciences de la vie, de l'énergie ou des transports.

Au-delà des gains de productivité, 51 % des dirigeants Français pensent pouvoir améliorer leurs services et leurs produits avec l'IA, et 39 % voient l'IA comme indispensable dans le développement de nouveaux produits ou services. Cet optimisme mérite toutefois d'être nuancé. Pour intégrer l'intelligence artificielle à ses propres process et produits ou à la culture de leur entreprise, les interviewés expliquent qu'il est nécessaire de lever des obstacles techniques comme l'intégration de l'IA aux systèmes IT actuels, ou les freins financiers associés aux coûts inévitables du déploiement de l'IA.

L'IA : des « quick wins » financiers en ligne de mire

80 % des décideurs interrogés considèrent que l'IA peut transformer leur entreprise. Ils estiment, aussi et surtout, que cette technologie stimule la rentabilité en dopant la productivité, l'efficacité et la qualité des process. Plus encore, ces mêmes décideurs parient sur une accélération de la mise sur le marché de nouveaux produits et services.

Pour ces dirigeants, la capacité de l'IA à améliorer le time-to-market (91 % des interviewés l'indiquent), et l'amélioration significative de la qualité des produits mis sur le marché (90 % des interviewés le mentionnent) justifient des investissements importants. Raison pour laquelle le financement de l'IA demeure une priorité pour la quasi-totalité des entreprises interrogées : 89 % investissent déjà dans des outils d'IA.

Cependant, les entreprises sont toutes très attentives au retour sur investissement (ROI) - à court terme - qu'il s'agisse de gains de productivité, de réduction de coûts ou de croissance du chiffre d'affaires.

L'IA : dépasser le stade de proof of concept (POC) et réussir la mise à l'échelle

Donnée essentielle pour envisager l'intégration de l'IA sans tabous, le taux d'échec des projets portés par l'IA reste encore très élevé : 80 % des « projets IA » n'aboutissent pas. Ce chiffre colossal et qui pourrait être inquiétant n'entache cependant pas la confiance dans cette technologie de la majorité des dirigeants interrogés : 91 % d'entre eux pensent que les bénéfices retirés de l'intégration de l'IA dans leur entreprise sont plus importants que les risques.

Malgré les indéniables apports de l'IA, les décideurs sont confrontés à un défi majeur : sa mise à l'échelle pour être rentable. Réussir la transition du stade de projet pilote à celui de la production impose de surmonter de nombreux écueils, dont les plus urgents sont les intégrations techniques et la maîtrise des coûts. Ce constat se vérifie : pour 47 % des entreprises françaises le recours à l'IA est pertinent sur les activités de test et de contrôle qualité et 54 % de ces mêmes entreprises la plébiscitent pour un usage très concret : des opérations de maintenance prédictive, d'optimisation de la chaine d'approvisionnement, d'amélioration de l'expérience client ou de détection de fraudes.

L'IA : au service des salariés, et non l'inverse

34 % des dirigeants français interrogés pensent que la résistance des salariés sera le frein majeur à l'intégration de l'IA dans leur entreprise. Mais, de façon surprenante, 84 % sont très confiants à l'idée que l'IA parvienne à générer plus d'engagement de la part des collaborateurs.

Résultat, au-delà de la mise en place de formations internes, 60 % des dirigeants des entreprises cités dans cette étude ont, d'ores et déjà, recours à des consultants externes pour adapter leur process à l'IA et pour contrebalancer d'éventuels manques d'expertise dans le domaine.

Le recours à des talents externes doit palier la crainte principale des dirigeants français : la réticence de leurs employés à l'usage de l'IA. Cette méfiance, cependant, n'est pas toujours justifiée, et le manque de connaissances sur le sujet est la principale raison de cette crainte.

Le plus dur reste donc à faire : accompagner les collaborateurs dans l'utilisation de cette technologie et des multiples outils qui y sont associés pour permettre une intégration optimale. Il faudra également veiller à les épauler pour que les gains d'efficacité espérés se concrétisent.

La formation, l'anticipation des freins humains, l'écoute des collaborateurs restent les principales réponses à leur apporter pour surmonter réticences et résistances internes. L'intégration de l'IA ne se fera pas contre les salariés, elle se fera avec eux, et pour eux. Faire comprendre avec tact et pédagogie les gains prodigieux en temps et en efficacité que cette technologie permet au bénéfice de tous, c'est tout l'enjeu de l'intégration de l'IA en entreprise !

« L'Intelligence Artificielle est déjà une réalité, et non un concept futuriste. Toutefois, l'enthousiasme qui entoure cette technologie doit être équilibré par une exécution réussie. Après des années de promesses, les entreprises sont désormais à un tournant où elles exigent des résultats tangibles et un retour sur investissement. Pour transformer l'IA d'une simple preuve de concept à une intégration à grande échelle, il est essentiel de dépasser les seules capacités techniques. Un changement organisationnel profond est nécessaire pour intégrer l'IA de manière efficace et durable » a déclaré Rajesh Krishnamurthy, PDG d'Expleo.

Méthodologie de l'étude

Cette étude a été construite autour d'entretiens individuels menés par Ipsos auprès de 803 dirigeants européens basés entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande. L'étude s'est concentrée sur huit secteurs majeurs : aéronautique, spatial et défense ; automobile ; sciences de la vie ; la banque, services financiers et assurance ; transport ; énergies et utilités ; production ; et distribution.

Lire le rapport complet : https://expleo.com/global/fr/perspectives/campagne/integrer-ia-entreprise/

Contact médias

Stéphanie Barré L'essauvagé – [email protected] – 06 42 58 95 25

Thibault Lecauchois - [email protected] - 06 71 73 92 06

Hélène Milesi – [email protected] - 07 84 58 77 11

À propos d'Expleo

Acteur global de l'ingénierie, de la technologie et du conseil, Expleo accompagne des organisations reconnues dans la transformation de leurs activités et dans leur recherche d'excellence opérationnelle afin d'assurer, ensemble, leur avenir.

Expleo s'appuie sur plus de 50 ans d'expérience dans le développement de produits complexes, l'optimisation des processus de fabrication et la qualité des systèmes d'information.

Le groupe se donne pour mission d'accélérer l'innovation à chaque étape de la chaîne de valeur, en s'appuyant sur sa connaissance approfondie du secteur et sa vaste expertise dans des domaines tels que l'ingénierie de l'IA, la numérisation, l'hyperautomatisation, la cybersécurité et la science des données. Un groupe responsable, Expleo s'engage à placer l'éthique et la diversité au centre de ses pratiques, ainsi qu'à œuvrer pour une société plus durable et plus sûre. Expleo bénéficie d'une empreinte mondiale, forte de ses 19 000 collaborateurs hautement qualifiés qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée dans 30 pays. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,4 milliard d'euros.

Pour plus d'informations : expleo.com

Suivez @Expleo sur Twitter et LinkedIn

À propos d'Ipsos

Ipsos est le troisième institut d'études de marché dans le monde, présent dans 90 marchés et comptant plus de 18 000 collaborateurs. Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multispécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nous accompagnons plus de 5 000 clients à travers le monde avec 75 solutions professionnelles. Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l'Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L'entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

Pour plus d'informations : ipsos.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2513039/Expleo_Logo.jpg