Rockwell Automation präsentiert intelligente Batterieherstellung auf der Battery Show Europe

DUSSELDORF, Germany, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute seine Teilnahme an der Battery Show Europe, vom 18. bis 20. Juni in Stuttgart, bekannt gegeben.

Auf dieser mit Spannung erwarteten Fachmesse wird das Unternehmen seine neuesten Lösungen für die nächste Generation der intelligenten Batterieherstellung vorstellen. Rockwell Automation spielt eine führende Rolle bei der Beschleunigung des Fortschritts in der Batterieherstellung. Besucher des Stands 9-G20 können sich über innovative Lösungen informieren, die den Fabrikbetrieb in diesem Segment weiterentwickeln - von der Verbindung von Geräten und der Integration von Anlagen mit Unternehmenssystemen bis hin zum digitalen Batteriepass für die gesamte Lieferkette.

Die Branchenexperten und Technologiespezialisten von Rockwell Automation werden vor Ort sein, um zu demonstrieren, wie das Unternehmen Batteriehersteller dabei unterstützen kann, ihre Betriebsprozesse zu revolutionieren und intelligente, flexible sowie kostengünstige Abläufe in Gigafabriken zu schaffen, die fit für die Zukunft sind.

„Eine der größten Herausforderungen für Batteriehersteller ist die exponentiell wachsende Nachfrage und die sich schnell weiterentwickelnde Technologie. Daher müssen Gigafabriken so konzipiert sein, dass sie schnell in Betrieb genommen, hochgefahren und umgestellt werden können," sagt Peter Mair, Principal, Director EMEA Automotive bei Rockwell Automation. „Wir sind für unsere Kunden da, um sie auf diesem Weg zu begleiten und ihre Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit auf das nächste Level zu bringen."

Das Angebot von Rockwell Automation umfasst intelligente Fördergeräte, Intralogistiklösungen, durchgängige Konnektivitätslösungen für Fertigungsanlagen, digitale Zwillingstechnologie für die Inbetriebnahme von Anlagen, Manufacturing Execution System-Software (MES) für effizientes Produktionsmanagement und Datenvisualisierungstools für eine verbesserte Mensch-Maschine-Interaktion.

„Rockwell Automation hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur Anlagen, sondern auch Prozesse zu vernetzen, um Menschen mehr Einblicke zu ermöglichen," so Mair. „Unsere Manufacturing Execution System-Lösungen sind das Herzstück eines jeden Fertigungsprojekts und ermöglichen die Verbindung von Fertigungs- und Managementebenen, um die erfolgreiche Konvergenz zwischen OT- und IT-Abläufen für verschiedene Initiativen wie kontinuierliche Verbesserung der OEE, Qualität, Abfall- und Energiereduzierung voranzutreiben."

Rockwell Automation bietet zudem Cloud-basierte Software und Plattformen für Kosteneinsparungen in verschiedenen Branchen. Diese Lösungen ermöglichen eine nahtlose Integration von der Fabrikhalle in die Cloud und erleichtern die Produktionssteuerung in Echtzeit.

Darüber hinaus ermöglichen Rockwell Automation und ein globaler digitaler Partner operative Lösungen für den digitalen Batteriepass, damit die Rückverfolgbarkeit über die gesamte Lieferkette von der Mine bis zur Versandhalle in über 80 Ländern sichergestellt werden kann. Diese Initiative unterstreicht das Engagement des Unternehmens, einen Mehrwert zu schaffen und auf dem Batteriemarkt etwas zu bewirken.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 29 000 Mitarbeitende, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf https://www.rockwellautomation.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg