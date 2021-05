Fabriqué au Portugal : Des entreprises centenaires mettent en avant l'offre portugaise

Au Portugal, il y a plus de 200 entreprises qui ont plus de 100 ans. La plupart d'entre elles sont des entreprises familiales, qui préservent le savoir-faire, mais investissent également dans l'innovation et l'excellence productive. Ces facteurs concurrentiels caractérisent la marque MADE IN PORTUGAL naturally .

« Avec de nombreuses entreprises centenaires, le Portugal est un pays qui, en plus de sa tradition et de son expérience, a une vision de l'avenir qui s'appuie sur l'audace des nouvelles générations, qui contribuent à la reconnaissance d'un pays où le design et l'innovation prennent une importance particulière, ainsi qu'à une évolution où la recherche et le développement de nouveaux processus et méthodes sont fondamentaux », déclare Luís Castro Henriques, PDG de l'AICEP.

L'excellence portugaise est connue et appréciée par de nombreux créateurs, architectes et designers internationaux, qui recherchent au Portugal l'authenticité, le savoir-faire et la qualité.

Sampedro (1921), une marque de confiance sur les marchés internationaux du textile de maison, qui produit du linge de lit, de maison et de bain.

Herdmar (1911) est l'un des plus grands producteurs de couverts de table au monde, qui met l'accent sur une philosophie de design démocratique, où les couverts sont un complément en vogue pour l'art de la table.

ACH Brito (1918), entreprise de savons et de parfums, allie la tradition et l'élégance du passé avec le meilleur de la technologie moderne.

Vasicol (1900), un producteur de céramique qui a maintenu sa croissance grâce à un investissement continu dans l'innovation et le design.

La capacité technologique et une longue expérience caractérisent l'offre de A Metalúrgica (1826), fabricant de produits de boulangerie et de pâtisserie.

Spécialiste du mobilier d'hôtellerie, Adico (1920) est une entreprise familiale axée sur le design portugais.

L'innovation, la technologie et le design différencient les produits de salle de bains et de cuisine (robinetterie et appareils sanitaires) Cifial (1904) qui sont reconnus internationalement pour leur qualité.

CIN (1917) est le plus grand fabricant ibérique et l'un des principaux fabricants européens de peintures et de vernis. Son leadership est le fruit de son expérience, de son savoir-faire, de son innovation et de son engagement en faveur de la durabilité.

Plus d'informations sur www.portugalnaturally.pt.

AICEP - Agence pour l'Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal est l'entité publique qui favorise l'investissement productif, l'augmentation des exportations et l'internationalisation des entreprises et de l'économie portugaises, grâce à ses bureaux au Portugal et à son réseau de délégations dans plus de 50 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1503300/Made_In_Portugal.jpg

SOURCE Made in Portugal