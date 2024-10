Fenjiu : L'exposition REVIVING CRAFT, un voyage olfactif à travers le temps et l'espace

PARIS, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Du 5 au 19 juillet, l'exposition « REVIVING CRAFT: MÉTIERS D'ART ET DESIGN CONTEMPORAIN DE LA CHINE» s'est tenue au Musée des Arts Décoratifs, ouvrant une nouvelle page pour la diffusion internationale de la culture traditionnelle chinoise, en particulier de la culture du vin. Dans cette exposition, qui rassemble les plus grandes forces de l'art et du design au pays et à l'étranger, le groupe Fenjiu, en tant que représentant exceptionnel de la célèbre liqueur chinoise, a conquis le monde avec son charme unique et son héritage culturel profond, montrant au monde le charme extraordinaire, l'héritage et l'innovation du liqueur chinois.

Guests immersed in the Silk Road Fenjiu Exhibit

Dans cette « L'exposition REVIVING CRAFT », le groupe Fenjiu a soigneusement sélectionné des créations classiques telles que le Fenjiu de la Route de la soie et le Fenjiu Qinghua La Fenjiu de la Route de la Soie, en tant que produit d'une importance particulière fabriqué par le groupe Fenjiu, porte un nom qui a une profonde signification culturelle.

Si le Fenjiu « Route de la soie » porte l'histoire de la Chine dans son nom, le Fen jiu « Qinghua » porte la culture de la Chine dans son design. La bouteille de Fenjiu adopte la « porcelaine nationale » - la porcelaine bleue et blanche - comme emballage extérieur, ce qui complète l'élégance de Fen jiu et la douceur de Fenjiu, constituant une œuvre classique de la culture chinoise « Porcelaine et essence nationale de la liqueur ». La combinaison de la culture chinoise « porcelaine et essence nationale du vin » est une œuvre classique.

La participation du groupe Fenjiu à l'exposition « New Life Paris Exhibition » vise non seulement à mettre en valeur son profond héritage historique et culturel et l'excellente qualité de ses produits, mais aussi à démontrer son courage et sa détermination à s'adapter à la mondialisation et à continuer à explorer les voies de l'internationalisation et de l'innovation.

L'histoire de Fenjiu deviendra de plus en plus douce avec le temps, et son doux parfum franchira les frontières du temps et de l'espace, réchauffant le cœur de tous ceux qui aiment la culture chinoise.

