Fibank a rejoint l'initiative de paiement international SWIFT pour permettre des paiements internationaux rapides et transparents

C'est la première banque en Bulgarie à offrir à ses clients le service innovant SWIFT gpi

SOFIA, Bulgarie, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Dans le monde numérique actuel qui va si vite, les utilisateurs exigent des services de plus en plus rapides et sécurisés, capables d'évoluer au rythme des progrès technologiques. Toujours à l'écoute de ses clients et à la pointe de l'innovation, Fibank (First Investment Bank) a rejoint SWIFT gpi : une solution mondiale qui permet des paiements internationaux rapides et transparents. Depuis septembre 2019, la banque propose des paiements internationaux via la nouvelle plate-forme SWIFT, ce qui améliore considérablement la rapidité et la traçabilité des virements transfrontaliers. Fibank est ainsi devenue l'une des premières banques mondiales à participer à l'initiative SWIFT gpi et la seule parmi les établissements de crédit de son pays.