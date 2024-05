Fibank lance la nouvelle carte exclusive Mastercard Platinum First Lady

SOFIA, Bulgarie, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Fibank , en collaboration avec Mastercard® , a lancé en Bulgarie la nouvelle carte de crédit Mastercard® Platinum First Lady. Cette carte exclusive est un produit de nouvelle génération, développé avec une approche personnalisée et une compréhension des besoins de la femme moderne : dynamique, ambitieuse et toujours en mouvement.

Mastercard® Platinum First Lady de Fibank offre une combinaison unique de technologie de pointe avec la commodité et la sécurité d'une carte de crédit.

Les femmes qui tiennent la nouvelle carte bénéficieront d'un certain nombre de privilèges, notamment :

Aucuns frais annuels de tenue de carte pour la première année ;

Assurance voyage internationale gratuite de Generali avec une couverture jusqu'à 50 000 USD ;

Accès gratuit aux salons d'aéroport dans les villes de Sofia , Vienne, Istanbul , Belgrade et Skopje ;

En outre, l'accès aux salons d'aéroport internationaux par Priority Pass se fait deux fois par an.

Fibank fournit aux candidates Platinum First Lady approuvées Mastercard® une assurance médicale gratuite avec une couverture allant jusqu'à 10 000 BGN avec Fihealth Insurance en cas de diagnostic initial du cancer du sein.

La détention d'une carte Mastercard® Platinum First Lady Fibank permet également une participation gratuite au programme de remise en argent de Fibank, ainsi qu'à un programme de bonus avec Booking.com pour une remise en argent de 3 % sur chaque réservation effectuée avec la carte.

First Investment Bank (Fibank) est une société publique bulgare détenue majoritairement par Ivaylo Mutafchiev et Tseko Minev.