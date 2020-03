Fibank fait don de 1 000 tests de dépistage de la COVID-19

Tous les tests de la COVID-19 seront distribués à quatre centres de soins et laboratoires : les centres de soins FiHealth et Neoclinic, et les laboratoires Bodimed et Ramus. Le don couvre le coût d'achat des kits et la réalisation des tests à domicile ou dans un cadre clinique.

M. Nikola Bakalov, PDG de Fibank, explique que la direction de la banque surveille de près l'évolution de la situation épidémiologique et qu'elle est prête à étendre son don si nécessaire.

« Fibank est une institution responsable socialement, sensible aux problèmes auxquels la population et les entreprises bulgares doivent faire face en cette période difficile pour nous tous. Nous étudions chaque jour diverses mesures à mettre en œuvre pour alléger le stress financier de nos clients, et assurer leur sécurité et celle de nos employés. En faisant ce don, nous espérons aider un plus grand nombre de Bulgares à se faire tester afin qu'ils reçoivent rapidement un traitement efficace », ajoute M. Bakalov.

Fibank a été la première banque bulgare à proposer à ses clients des remboursements de prêts différés, ainsi que d'autres avantages financiers. De plus, la banque offre une large gamme de services bancaires en ligne, assurant ainsi la continuité des transactions commerciales et une protection maximum des employés et des clients dans les agences bancaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

SOURCE Fibank (First Investment Bank)