Fibank fait un pas de plus vers la réduction des émissions de carbone dans l'environnement

SOFIA, Bulgarie, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) a ajouté un autre élément important à sa stratégie verte à long terme. À partir de 2022, la banque a entamé une transition progressive vers l'électricité produite à partir de sources renouvelables, fournie par l'une des principales entreprises du secteur, Balkan Logic Ltd. L'électricité verte est désormais utilisée pour couvrir 100 % des besoins de la banque dans tout le pays.

Ainsi, en 2023, Fibank réduira considérablement l'empreinte carbone de ses activités, évitant environ 8 000 tonnes d'émissions de CO2.

Fibank

Pour First Investment Bank, il s'agit d'une étape décisive pour devenir un modèle d'entreprise responsable et durable.

En 2022, la plus grande banque bulgare a déménagé son siège dans un nouveau bâtiment respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, toutes ses unités administratives opérant dans la ville de Sofia sont hébergées dans un bâtiment moderne certifié Excellent selon la norme de durabilité BREEAM. En plus de toutes les commodités nécessaires pour les employés et les clients en visite, les onze étages des nouveaux locaux de Fibank sont dotés d'un système de gestion du microclimat à la pointe de la technologie, avec des réglages individuels pour chaque pièce et chaque bureau, ce qui contribue également à la réduction des émissions.

Fibank (First Investment Bank) est une entreprise publique bulgare détenue majoritairement par Ivaylo Mutafchiev et Tseko Minev.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2332102/Fibank.jpg