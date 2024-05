Fibank lancia la nuova esclusiva carta Mastercard Platinum First Lady

SOFIA, Bulgaria, 21 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Fibank, in collaborazione con Mastercard®, ha lanciato in Bulgaria la nuova carta di credito Mastercard® Platinum First Lady. Questa carta esclusiva è un prodotto di nuova generazione, sviluppato con un approccio personalizzato e comprendendo le esigenze della donna moderna: dinamica, ambiziosa e sempre in movimento.

Mastercard® Platinum First Lady di Fibank offre una combinazione unica di tecnologia all'avanguardia con la comodità e la sicurezza di una carta di credito.

Fibank Head Office Bulgaria

Le donne in possesso della nuova carta potranno godere di una serie di privilegi:

Nessun costo annuale di mantenimento della carta per il primo anno

Assicurazione di viaggio internazionale gratuita di Generali con copertura fino a 50.000 USD

Accesso gratuito alle lounge aeroportuali nelle città di Sofia , Vienna , Istanbul , Belgrado e Skopje

Inoltre, accesso Priority Pass a varie lounge aeroportuali internazionali due volte all'anno

Fibank fornisce alle richiedenti Mastercard® Platinum First Lady approvate un'assicurazione medica gratuita con copertura fino a 10.000 BGN con Fihealth Insurance in caso di diagnosi iniziale di cancro al seno.

Possedere una Mastercard® Platinum First Lady Fibank consente inoltre la partecipazione gratuita al programma di cashback Fibank e a un programma di bonus con Booking.com per un rimborso in contanti del 3% su ogni prenotazione fatto con la carta.

First Investment Bank (Fibank) è una società pubblica bulgara di proprietà di maggioranza di Ivaylo Mutafchiev e Tseko Minev.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2332102/4525446/Fibank.jpg