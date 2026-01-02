Fitkol annonce la série NB dotée du système d'entraînement intelligent SportMind™

SHENZHEN, Chine, 2 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Fitkol a annoncé aujourd'hui le lancement de sa série NB de tapis de course alimentés par l'IA, dotée de SportMind™, un système d'entraînement intelligent piloté par agent LLM et conçu pour adapter les séances de course en temps réel en fonction des retours physiologiques. Le programme d'accès anticipé a débuté le 26 décembre 2025, le lancement officiel du produit étant prévu pour le 2 février 2026.

Fitkol NB2 AI Treadmill

La série NB de Fitkol comprend deux modèles - NB2 et NB6 - construits autour d'une philosophie d'entraînement centrée sur le corps, mettant l'accent sur un rythme adaptatif, une interaction intuitive et un contrôle respectueux des articulations. SportMind™ ajuste la vitesse et l'inclinaison en fonction des données de fréquence cardiaque et de cadence pour réduire la charge cognitive et favoriser un entraînement cohérent.

Accès anticipé et calendrier de lancement

Le prix de vente conseillé du NB2 est de 999 dollars, tandis que celui du NB6 est de 899 dollars. Les clients en accès anticipé qui ont versé un acompte de 9,90 dollars pourront bénéficier d'une réduction de 300 dollars au moment du lancement, le 2 février 2026. Après le lancement, les produits seront vendus au prix de détail standard.

Dès son lancement, la série Fitkol NB sera disponible sur aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France et sur d'autres marchés choisis. La disponibilité peut varier selon les régions.

Caractéristiques principales de la série Fitkol NB

Mise en marche simplifiée : Il suffit d'appuyer sur le bouton « AI » et de laisser SportMind™ s'occuper du reste pour que vous puissiez simplement vous concentrer sur la course, l'interaction vocale mains libres permettant d'ajuster la vitesse ou l'inclinaison.

: Il suffit d'appuyer sur le bouton « AI » et de laisser SportMind™ s'occuper du reste pour que vous puissiez simplement vous concentrer sur la course, l'interaction vocale mains libres permettant d'ajuster la vitesse ou l'inclinaison. Intelligence adaptative : Alimenté par un agent LLM, SportMind™ analyse les profils des utilisateurs et les données de fréquence cardiaque en temps réel pour ajuster la vitesse et l'inclinaison vers une zone d'entraînement optimale.

: Alimenté par un agent LLM, SportMind™ analyse les profils des utilisateurs et les données de fréquence cardiaque en temps réel pour ajuster la vitesse et l'inclinaison vers une zone d'entraînement optimale. Contrôle du rythme respectueux des articulations : Le rythme basé sur la fréquence cardiaque permet de réduire le stress articulaire en évitant les brusques changements de vitesse et en maintenant une intensité d'entraînement stable.

: Le rythme basé sur la fréquence cardiaque permet de réduire le stress articulaire en évitant les brusques changements de vitesse et en maintenant une intensité d'entraînement stable. Équipement conçu pour un usage intensif et continu : La série NB est équipée d'un moteur sans balai Bosch de fabrication allemande de 5 CV, garantissant une puissance constante et une grande durabilité, et offre une surface de course de 20 pouces de qualité commerciale.

Le système est conçu pour répondre à une large gamme de besoins d'entraînement, des séances quotidiennes de remise en forme et de gestion du poids aux programmes d'endurance, et s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux coureurs plus expérimentés.

« SportMind™ a été conçu pour rendre la course plus simple et encadrée de façon scientifique », a déclaré un ingénieur de Fitkol. « Avec la série NB, notre objectif était de simplifier l'interaction tout en maintenant une intensité d'entraînement efficace et sûre. »

À propos de Fitkol

Fitkol est une société de fitness axée sur la technologie qui développe des équipements de fitness intelligents pour la maison, basés sur une approche centrée sur le corps. Guidée par le principe « Run Easy, Run Smart, Run Safe », Fitkol conçoit des systèmes IA adaptatifs qui s'adaptent aux utilisateurs. Informations supplémentaires : https://fitkol.com | [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853549/Fitkol_Products.jpg