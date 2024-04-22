روكويل اوتوميشن ومايكروسوفت تعرضان جملة من الحلول التكنولوجية المبتكرة خلال معرض هانوفر بالمانيا

الحلول المعروضة خلال المعرض تركز علی تبسيط التعقيد والمساعدة في تمكين العملاء من تحقيق أهداف الاستدامة والتميز التشغيلي

دوسلدورف، ألمانيا, 22 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل اوتوميشن Rockwell Automation (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت Microsoft من خلال جملة من المشاريع التكنولوجية المبتكرة والتي سيتم عرضها خلال معرض هانوفر بألمانيا Hannover Messe والمقام في الفترة من 22 و26 اابريل الجاري.

وقالت نيكول دينيل، نائبة الرئيس العالمي لدى شركة روكويل اوتوميشن لعمليات الوصول إلى السوق: "الشراكة بين روكويل اوتوميشن ومايكروسوفت تمثل رؤية مشتركة لخلق وتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لتمكين مستقبل العمليات الصناعية". "نعمل دائما على تبسيط الأمور المعقدة في كيفية تصميم الشركات المصنعة لمؤسساتها وكيفية تشغيلها وصيانتها وتمكين موظفيها. سيتمكن زوار منصة روكويل اوتوميشن المتواجد ضمن جناح مايكروسوفت خلال معرض هانوفر من التعرف علي الطريقة التي تساعد بها شركتنا في تمكين الشركات المصنعة الرائدة على مستوى العالم للحد من كمية النفايات في عملياتها التشغيلية وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال حلول صناعية مبسطة."

ومن خلال حلول نظام FactoryTalk والحلول السحابية من شركة روكويل اوتوميشن ، سيتمكن المصنعون من الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وحلول الأتمتة للسماح للأشخاص والعمليات والتكنولوجيا بالعمل بسلاسة بين مختلف البيئات المادية والرقمية. بالإضافة الي ذلك سيتمكن المصنعون من استخدام تقنيات السحابة التكيفية من Microsoft Azure، وذلك لتوحيد وتنظيم عمل الفرق والمواقع والأنظمة المنعزلة مع توسيع نطاق التطبيقات والتحليلات. وستعمل روكويل اوتوميشن و مايكروسوفت معا علی توفير حلول تحول صناعية متطورة وسريعة من خلال سلسلة القيمة وذلك على نطاق واسع، مع تصميم خاص بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وبيانات متصلة، وتحسين عمليات الإنتاج المرن.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح الشراكة المعلنة مؤخرًا بين NVIDIA وRockwell وMicrosoft بإنشاء وإدارة التوائم الرقمية في الوقت الفعلي ومحاكاتها والتي يمكن تسريعها باستخدام أدوات مايكروسوفت المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية.

كما يتيح مع دمج نظام تنفيذ التصنيع Plex (MES) من روكويل اوتوميشن مع FactoryTalk® DataMosaixTM وخدمات مايكروسوفت السحابية الموجهة للتصنيع، للمصنعين ن من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التحويلية (AI) التي تساعد في زيادة الإنتاجية والرفع من مستويات السلامة والجودة. كما تركز هذه الأدوات على حل المشاكل المتعلقة بالجودة من خلال الإجراءات التصحيحية وتحليل الأسباب الرئيسية وراء هذه المشاكل.

وسيتم عرض هذه التقنيات الرئيسية وغيرها من الحلول التكنولوجبة في منصة روكويل اتومايشن ضمن جناح مايكروسوفت وذلك خلال المعرض في القاعة 17، جناح G06.

إعادة بعث المصنع الذكي

تُظهر الحلول المبتكرة المعروضة خلال معرض هانوفر كيف تساهم التوائم الرقمية المتكاملة والذكاء الاصطناعي التوليدي بتسريع عملية الوصول إلى السوق مع قيام الشركات والأنظمة بتوسيع نطاقها. وتظهر احد الحلول المعروضة كيفية ربط الأصول الرقمية والمادية للمصانع الذكية المستقلة، حيث يتم استخدم التصميم الرقمي مع محاكاة التوأم الرقمي المتميز والذكاء الاصطناعي من خلال FactoryTalk Design Studio Copilot لتوفير تجربة مبسطة للعملاء حول العمليات الصناعية.

كما يتم عرض محاكاة توأم رقمي لعملية فحص الجودة، مستوحاة من عمليات شركة نستله Nestlé، احدی عملاء شركة روكويل، حيث يتم تعزيز المحاكاة الرقمية بتثبيت مادي لفرز المنتجات ومعالجة المواد المستقلة للتعبئة والتغليف. كما يتم تمثيل فرز خط الإنتاج من خلال توأم رقمي للمصنع، مما يحاكي تصنيع أحد منتجات شركة نستله .

بالإضافة الی هذا, سيعمل روبوت OTTO 100، وهو روبوت متنقل مستقل (AMR) من OTTO Motors من روكويل اتومايشن، علی اظهارحركة المواد المعلبة عبر المصنع، حيث سيعمل علی ابراز كيف يمكن أن تساعد حركة المواد الآلية في تحسين معدل الإنتاج وموارد الموظفين. ويعرض القسم الأخير من النظام لوحات تحليل الإنتاج التحليلية من Microsoft Azure، مما يسلط الضوء على خروج البيانات في الوقت الفعلي إلى السحابة.

وقال دومينيك وي، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، التصنيع والتنقل "يسعي المصنعون دائمًا الی البحث عن افضل السبل للتطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. ومن خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت والمنصة السحابية الموثوقة مع حلول التشغيل الآلي الصناعي من روكويل اتومايشن، سيكون لدى المصنعين الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف في اسرع وقت وإنشاء مصانع ذكية في المستقبل".

الترويج للقدرات الفايقة للخدمات السحابية التكيفية لـ Azure

تعد الحلول التی ستعرضها شركة روكويل اتوميشن خلال معرض هانوفر أيضًا جزءًا لا يتجزأ من جناح شركة مايكروسوفت، حيث سيتمكن الزوار من التعرف علی كيفية تصميم وتشغيل وصيانة بيئة المصانع المستقبلية. كما سيكون بامكان المصنعين التعرف علی التی تسمح بتحسين القدرات الإنتاجية، واتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي المعزز، والتحول المستدام والمبتكر واسع النطاق، وذلك باستخدام حلول الخدمات السحابية التكيفية لتوحيد العمليات التی يقوم بها الموظفون والبيانات والأنظمة. وتستخدم شركة مايكروسوفت العديد من الحلول والأجهزة والبرمجيات التی توفرها شكة روكويل اتوميشن، إلى جانب تقنيات النظام البيئي PartnerNetwork من شركة روكويل اتومايشن لطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع.

نبذة عن روكويل اوتوميشن

روكويل اوتوميشن Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نحن نربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانيات التي تملكها التكنولوجيا وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في Milwaukee, Wisconsin، وتوظف مايقرب من 28000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com .