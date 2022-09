Fosun International annonce un revenu de 82,89 milliards de RMB pour le premier semestre 2022, soit une auguementation de 17,7 % par rapport à la même période en 2021

HONG KONG, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (code boursier HKEX : 00656, « Fosun International ») et ses filiales (« Fosun » ou le « Groupe ») ont annoncé le 30 août leurs résultats intermédiaires pour 2022 (la « Période du rapport »).

Au premier semestre 2022, face à un contexte macro-économique, qui demeure complexe et volatil, Fosun a fait preuve de force et de résilience lui permettant de continuer à se développer, le Groupe a enregistré une solide croissance de son chiffre d'affaires, le revenu total s'est élevé à 82,89 milliards de RMB, en hausse de 17,7 % par rapport à la même période en 2021 ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère a atteint 2,7 milliards de RMB ; et le bénéfice d'exploitation de l'entreprise[1] s'est élevé à 2,33 milliards de RMB, soit une hausse de 35% en glissement annuel.

Dans le même temps, le Groupe a maintenu une situation financière saine et la structure de son capital a continué d'être optimisée, posant ainsi une base financière solide pour le développement régulier et durable de ses activités. 17,67 milliards de RMB ont été levés sur les marchés intérieurs et extérieurs des capitaux, y compris les prêts syndiqués ; les liquidités, les soldes bancaires et les dépôts à terme ont été abondants, atteignant 117,65 milliards de RMB ; le coût moyen de la dette était à un niveau historiquement bas de 4,5 %.

Durant la période du rapport, les quatre segments d'activité du Groupe, à savoir la santé, le bonheur, la richesse et la fabrication intelligente, ont enregistré une croissance régulière. Le revenu total du segment Santé s'est élevé à 23,37 milliards de RMB, soit une augmentation de 21,2% par rapport à l'année précédente. Celui du segment Bonheur s'est élevé à 32,07 milliards de RMB, ce qui représente une augmentation de 12,5 % en glissement annuel. Le revenu total du segment Richesse a atteint 22,97 milliards de RMB, en hausse de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Pour le segment Fabrication intelligente, le chiffre d'affaires total s'est élevé à 5,13 milliards de RMB, soit une augmentation de 43,6% en glissement annuel.

Fosun a consolidé davantage son positionnement en tant que groupe mondial pour la consommation des ménages et a continué à travailler et à améliorer ses quatre compétences fondamentales à savoir l'innovation, la mondialisation, l'écosystème FC2M et le système FES, afin d'assurer le développement régulier et durable du Groupe. Durant la période du rapport, grâce à une présence industrielle bien ancrée dans près de 30 pays et régions, le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe à l'étranger a atteint 38,76 milliards de RMB, ce qui représente 46,8 % du revenu total. Le Groupe a durablement intensifié ses investissements dans la technologie et l'innovation[2], jusqu'à 4,6 milliards de RMB, en hausse de 21 % par rapport à l'année précédente, avec d'importantes réalisations dans de différents domaines de l'innovation en sciences et technologies. L'écosystème FC2M a augmenté de 18 millions de nouveaux membres enregistrés, portant le nombre cumulé de membres disponibles[3] à 414 millions, la création de la valeur écologique[4] a totalisé environs 3,8 milliards de RMB. Le FES (Fosun Entrepreneurship & Ecosystem System) en constante évolution dans la pratique a été déployé et appliqué en profondeur dans tous les secteurs du Groupe, la réalisation des gains d'efficacité et la réduction des coûts ont généré une valeur importante, avec de plus d'un milliard de RMB.

Guo Guangchang, président de Fosun International, a déclaré : « Cette année marque le 30e anniversaire de la fondation de Fosun, et Fosun continuera à persévérer pour aller loin, et à travailler main dans la main avec les clients, les partenaires, les investisseurs et de différents milieux sociaux pour créer un écosystème du bonheur et partager la valeur de Fosun. »

1 Bénéfice d'exploitation de l'entreprise : Il comprend la contribution au bénéfice des principaux membres du groupe, dont le bénéfice des membres cotés en bourse A ajusté après avoir exclu les gains/les pertes non récurrents. 2 L'investissement dans la technologie et l'innovation comprend l'investissement dans la recherche scientifique (dépenses et capitalisation), mais ne comprend pas l'investissement numérique. 3 Membres disponibles : Les consommateurs qui ont accepté les conditions d'adhésion officielles de la marque et accordé la confidentialité sur tout canal, fourni de leur propre chef des informations personnelles, y compris les numéros de téléphone, et qui sont identifiables, accessibles et traçables, ils sont définis comme des membres enregistrés (c'est-à-dire membres disponibles). À partir de 2021, ce nombre inclut les clients accumulés dans l'écosystème Fosun Health. 4 La création de la valeur écologique fait référence à la contribution aux revenus (avant les éliminations interentreprises) créée directement ou indirectement par les entreprises de l'écosystème Fosun pour d'autres entreprises de l'écosystème, y compris, mais sans s'y limiter, les ventes croisées écologiques, la co-création de produits écologiques, la contribution écologique des membres, la transformation des ventes des membres, la collaboration écologique en matière de ventes, les investissements industriels conjoints, l'autonomisation de la coopération financière, la coordination des ressources industrielles, etc.

SOURCE Fosun